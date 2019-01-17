"Не наглейте, японцы!" В России закатили истерику из-за Курил

Скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Японии никогда не достанутся Курильские острова.

Эмоциональную речь в ответ на требование к Кремлю о передаче территорий он произнес во время заседания Госдумы, сообщает "Телеграф".

"Японцы, не надо наглеть! Вы ничего никогда не получите, ни метра русской земли! Можете кататься в Москву сколь угодно, но где русский флаг висит – он там и останется", – выразился он.

Курильские острова iz.ru

Жириновский крайне эмоционально призвал японцев даже не заикаться о Курильских островах. "Это Япония заинтересована в нас, а не мы в ней. Это азиатская подстилка США, и они еще будут нам какие-то требования выдвигать! Измените сначала свой политический курс", – продолжил политик.

Владимир Жириновский EADaily

Припугнул он другую сторону конфликта также и военной угрозой. "Японцы живут на голых островах, у них ничего своего нет. Если Японию взять в блокаду на неделю – все 120 млн японцев просто погибнут", – пригрозил Жириновский.

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