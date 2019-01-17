"Не наглейте, японцы!" В России закатили истерику из-за Курил

Скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Японии никогда не достанутся Курильские острова.
Эмоциональную речь в ответ на требование к Кремлю о передаче территорий он произнес во время заседания Госдумы, сообщает "Телеграф".
"Японцы, не надо наглеть! Вы ничего никогда не получите, ни метра русской земли! Можете кататься в Москву сколь угодно, но где русский флаг висит – он там и останется", – выразился он.
Курильские острова
iz.ru
Жириновский крайне эмоционально призвал японцев даже не заикаться о Курильских островах. "Это Япония заинтересована в нас, а не мы в ней. Это азиатская подстилка США, и они еще будут нам какие-то требования выдвигать! Измените сначала свой политический курс", – продолжил политик.
Владимир Жириновский
EADaily
Припугнул он другую сторону конфликта также и военной угрозой. "Японцы живут на голых островах, у них ничего своего нет. Если Японию взять в блокаду на неделю – все 120 млн японцев просто погибнут", – пригрозил Жириновский.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Япония анонсировала ''новую эру'' отношений с Россией. Премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что собирается наконец-то разрешить территориальные споры с РФ и заключить мирный договор.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что "в вопросе о Курилах потребуется компромисс, который не будет вступать в конфликт с национальными интересами ни одной из сторон".
14 января Москва и Токио провели переговоры по урегулированию конфликта относительно мирного договора по Курильским островам.
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