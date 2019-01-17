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"Не наглейте, японцы!" В России закатили истерику из-за Курил

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Скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Японии никогда не достанутся Курильские острова.

Эмоциональную речь в ответ на требование к Кремлю о передаче территорий он произнес во время заседания Госдумы, сообщает "Телеграф".

"Японцы, не надо наглеть! Вы ничего никогда не получите, ни метра русской земли! Можете кататься в Москву сколь угодно, но где русский флаг висит – он там и останется", – выразился он.

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Курильские острова

Курильские острова

iz.ru

Жириновский крайне эмоционально призвал японцев даже не заикаться о Курильских островах. "Это Япония заинтересована в нас, а не мы в ней. Это азиатская подстилка США, и они еще будут нам какие-то требования выдвигать! Измените сначала свой политический курс", – продолжил политик.

Владимир Жириновский

Владимир Жириновский

EADaily

Припугнул он другую сторону конфликта также и военной угрозой. "Японцы живут на голых островах, у них ничего своего нет. Если Японию взять в блокаду на неделю – все 120 млн японцев просто погибнут", – пригрозил Жириновский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Владимир Жириновский
Место
Россия
Тег
Новости России
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Комментарии
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Лицо паРАши на весь монитор!
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0
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в тумані Їжачок
в тумані Їжачок
Представил как жирик с однопартийцами -активистами блокируют Японию на моторных лодках. США, конечно, не вмешивается.
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3
0
1 из 4 ответов | показать все
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Трубицын Александр, клистир - ты не в том месте фонтанируешь!
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0
0
Крым Андрей
Крым Андрей
Скакуасы, скажите, а вот когда вы верещите, что вернёте Крым, это истерика? При том, что Курилы у Жириновского есть, а у вас Крыма нет.
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2
2
CARGO 100
CARGO 100
Крым Андрей, они сейчас сосредоточены на Донбассе ... Про Крым уже забыли ...
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1
0

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