"Не может быть и речи": в России обвинили Украину в срыве "нормандского формата"

В России заявили, что проведение саммита"нормандской четверки" невозможно из-за действий Украины.

Об этом сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Следующий саммит планировался на апрель в Берлине. Ни о каком саммите и речи быть не может. Все, что было согласовано в Париже, блокируется в работе контактной группы, в деятельности украинского парламента и правительства украинского по причине той позиции, которую занимают киевские власти", – сказал Лавров.

Нормандский формат

Также Лавров вспомнил переговоры главы офиса президента Украины Андрея Ермака с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком, которые были "направлены на то, чтобы сдвинуть с мертвой точки политические договоренности по Донбассу".

"Эти попытки торпедируются, звучат обвинения в государственной измене, за то, что господин Ермак осмелился обсуждать то, как конкретно выполнить минские договоренности", – сказал он.

При этом на этой неделе запланирована онлайн-встреча глав МИД стран "нормандского формата". Но повестка пока не утверждена, стороны обмениваются предложениями.

"Мы сейчас обмениваемся предложениями о том, какая должна быть повестка дня вот этого видеоконтакта, запланированного на конец недели этой, по-моему", – сказал дипломат.

Со слов российского министра, немецкая сторона внесла планы о новом обмене пленными, разминирование, обеспечение безопасности и доступа специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территорию террористических организаций "Л/ДНР".

Лавров добавил, что Германия ничего не внесла в повестку дня относительно "формулы Штайнмайера", а также "ни слова о том, как особый статус Донбасса в юридическом плане должен быть инкорпорирован на постоянной основе в украинское законодательство".

Как сообщал OBOZREVATEL, переговоры по видеосвязи глав МИД стран "нормандского формата" предварительно запланированы на 30 апреля.