"Не хлеба, а зрелищ!" Focus расшифровал послание Путина россиянам

Ходом с отставкой правительства президент России Владимир Путин хочет отвлечь внимание от неприятной действительности.

Москва, судя по всему, не хочет, чтобы только в американских СМИ появлялись громкие заголовки. Об этом пишет немецкий журнал Focus, передает Inopressa.

Журналист издания отмечает, что сейчас Медведев не оказался в изгнании. Вероятно, совместно с Путиным он будет руководить национальным Советом безопасности, где занимаются вопросами внешней политики и политики безопасности.

"Медведев остается тем, кем он был всегда: маленьким Путиным", - пишет Focus.

В статье говорится, что глава РФ анонсировал конституционную реформу, чтобы парламент стал более могущественным, а следующий президент более бессильным.

"Но главное послание бедствующему населению звучит так: Путин по-прежнему является лидером. Медведев берет на себя ответственность за плохую экономическую ситуацию".

Автор публикации указывает, что внешнеполитический блеск последних лет президентства Путина контрастирует со скудными итогами экономической и социальной политики. Согласно данным российского статистического ведомства, размер средней ежемесячной заработной платы в России упал с 708 евро в 2013 году до 499 евро в 2015 году. А средняя пенсия сократилась за тот же период с 234 евро до 176, а на следующий год и вовсе до 167 евро. Только в 2017 году ситуация начала меняться в лучшую сторону.

Владимир Путин РБК

Издание подчеркивает, что в России царит бедность - 12,7% населения живут меньше чем на 150 евро в месяц.

"Тот, кто живет в России, уже не так далек от стран третьего мира. Согласно Индексу лучшей жизни Организации экономического сотрудничества и развития, в России в среднем на человека приходится 0,9 комнат - в рейтинге ОЭСР (средний показатель: 1,8 комнат) это означает последнее место", - говорится в публикации.

Focus отмечает, что в жилье почти 15% россиян нет собственного туалета с канализацией.

"Вывод: Путин и его паладин создают газетные заголовки, а не благосостояние. Годы правления Путина были потерянными с экономической точки зрения. И теперь страна получает не хлеб, а зрелища. Медведев уходит, Путин остается".

Ранее OBOZREVATEL писал, что послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию показало, что в Кремле отказались от территориальных претензий к Беларуси, однако не исключили из списков своих интересов Украину.

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