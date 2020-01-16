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16 января • обновлено в 20:43
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"Не хлеба, а зрелищ!" Focus расшифровал послание Путина россиянам

1.1т
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Ходом с отставкой правительства президент России Владимир Путин хочет отвлечь внимание от неприятной действительности.

Москва, судя по всему, не хочет, чтобы только в американских СМИ появлялись громкие заголовки. Об этом пишет немецкий журнал Focus, передает Inopressa.

Журналист издания отмечает, что сейчас Медведев не оказался в изгнании. Вероятно, совместно с Путиным он будет руководить национальным Советом безопасности, где занимаются вопросами внешней политики и политики безопасности.

"Медведев остается тем, кем он был всегда: маленьким Путиным", - пишет Focus.

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В статье говорится, что глава РФ анонсировал конституционную реформу, чтобы парламент стал более могущественным, а следующий президент более бессильным.

"Но главное послание бедствующему населению звучит так: Путин по-прежнему является лидером. Медведев берет на себя ответственность за плохую экономическую ситуацию".

Автор публикации указывает, что внешнеполитический блеск последних лет президентства Путина контрастирует со скудными итогами экономической и социальной политики. Согласно данным российского статистического ведомства, размер средней ежемесячной заработной платы в России упал с 708 евро в 2013 году до 499 евро в 2015 году. А средняя пенсия сократилась за тот же период с 234 евро до 176, а на следующий год и вовсе до 167 евро. Только в 2017 году ситуация начала меняться в лучшую сторону.

Владимир Путин

Владимир Путин

РБК

Издание подчеркивает, что в России царит бедность - 12,7% населения живут меньше чем на 150 евро в месяц.

"Тот, кто живет в России, уже не так далек от стран третьего мира. Согласно Индексу лучшей жизни Организации экономического сотрудничества и развития, в России в среднем на человека приходится 0,9 комнат - в рейтинге ОЭСР (средний показатель: 1,8 комнат) это означает последнее место", - говорится в публикации.

Focus отмечает, что в жилье почти 15% россиян нет собственного туалета с канализацией.

"Вывод: Путин и его паладин создают газетные заголовки, а не благосостояние. Годы правления Путина были потерянными с экономической точки зрения. И теперь страна получает не хлеб, а зрелища. Медведев уходит, Путин остается".

Ранее OBOZREVATEL писал, что послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию показало, что в Кремле отказались от территориальных претензий к Беларуси, однако не исключили из списков своих интересов Украину.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Средняя зарплата в России 690 евро, средняя пенсия 210, статейка врет просто! А во-вторых, послание Путина было как раз социально направленным, ни в одной стране мира не поддерживают так рождаемость, как с этого года в России! Правительство Медведева не справились и должно было уйти, а шоу и зрелище из этого сделали именно журналюги!
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
"Фокус"- это в Германии как "Обозреватель" на Украине
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
В сентябре 2017 г. перед выборами в Бундестаг журнал Focus вышел со статьёй «50 аргументов за и против Меркель», где среди аргументов упоминалось, что «Она боится путинской собаки, но не боится собаку Путина» (нем. "Sie hat zwar Angst vor Putins Hund, aber keine Angst vor dem, Hund Putin"). Так журналисты обыграли случай, когда во время протокольной съемки в ходе встречи Меркель и Путина в 2007 г. в Сочи к ним выбежала лабрадор Путина Кони, чем очень напугала Меркель, потому она боится собак. В одном из интервью Меркель признавалась, что Путин знал о её боязни и всё равно привёл собаку с собой, а Путин в интервью немецкой газете Bild утверждал, что ему не было известно об этом[7] и он сразу извинился перед Меркель[8]. Российский МИД потребовал от Focus извинений за «безвкусный и глупый» материал в официальном Twitter-аккаунте[9], обратившись к официальному представителю правительства ФРГ Штеффену Зайберту. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «любое оскорбление, конечно, недопустимо, и скорее это бросает тень на репутацию самого издания»[10]. Также он отметил, что Кремль не считает издание «заслуживающим внимания источником», так как, по его словам, «издание известно своей крайней субъективностью, во многом — что касается нашей страны — основанной на крайнем русофобстве»[11]. Focus назвал спорную фразу политической сатирой, а также заметил, что здесь была использована непередаваемая на русский язык игра слов, так как немецкое слово "Hund" (рус. «собака») употребляется и в словосочетании "harter Hund" (рус. «крепкий орешек»).
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