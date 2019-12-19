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19 декабря • обновлено в 23:48
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"Всемогущие проср*ли теракт в штаб-квартире": в сети бурно отреагировали на стрельбу в центре Москвы

3.3т
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В четверг, 19 декабря, в Москве произошел теракт под зданием Федеральной службы безопасности, когда президент России Владимир Путин поздравлял силовиков с Днем сотрудника органов госбезопасности.

На происшествие и странное совпадение бурно отреагировали пользователи социальных сетей. Многие высмеяли "всемогущие путинские спецслужбы", которые допустили стрельбу в самом логове ФСБ на Лубянке (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

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Как писал OBOZREVATEL, 19 декабря под зданием Федеральной службы безопасности на Лубянке в столице России Москве неизвестные открыли стрельбу, в результате которой якобы все трое нападавших были ликвидированы, также погиб силовик и еще 3 человека получили ранения.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Стрельба в ФСБ
Место
Россия Москва
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Комментарии
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
скажите путену шо уже можно выходить из бункера...
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Червоний Данило
Червоний Данило
это значит что путина предупредили. скоро его очередь! к НГ путина должны грохнуть! простой люд, батраки и просто чушки, уже устали от карлика, его пафоса и ту-пости!
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