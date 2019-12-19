В четверг, 19 декабря, в Москве произошел теракт под зданием Федеральной службы безопасности, когда президент России Владимир Путин поздравлял силовиков с Днем сотрудника органов госбезопасности.

На происшествие и странное совпадение бурно отреагировали пользователи социальных сетей. Многие высмеяли "всемогущие путинские спецслужбы", которые допустили стрельбу в самом логове ФСБ на Лубянке (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

НЕ КАЖИ "ГОП"!

Бортников: "Спецслужбы России не допустили в 2019 году ни одного теракта".https://t.co/JbblYKGXrd pic.twitter.com/NK6OAi4kEo — Вал Мишель (@VALMICHEL7) 19 декабря 2019 г.

Вы только вдумайтесь - они пришли убивать прямо в логово ФСБ. — pani Walewska (@pani_walewska) 19 декабря 2019 г.

Кремль потратил миллиарды на "театр безопасности": рамки на входе в метро, вокзалы, офисы, аэропорты и торговые центры.Нанял десятки тысяч балбесов у этих рамок стоять.



Результат: люди с автоматами Калашникова открыли стрельбу в центре Москвы.А бабок сумки с картошкой проверяют! pic.twitter.com/IXylJEGaCY — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 19 декабря 2019 г.

В РФ:

700.000 охранников

340.000 росгвардейцев

1.000.000 Минобороны

120.000 ФСБ

915.000 МВД

289.000 МЧС

295.000 ФСИН

80.000 погранцов

70.000 таможня

60.000 СК и прокуратура

34.000 наркоконтроль

35.000 миграционная

+ ФСО, ФАПСИ



И как он через такую толпу пробрался на Лубянку? — Вашингтонский Обком (@_Fashington) 19 декабря 2019 г.

Совершено непонятно, как террористы могут стрелять из автоматов в центре Москвы, если Телеграм по-прежнему блокируется Роскомнадзором?! — Дядюшка Шу (@Shulz) 19 декабря 2019 г.

Українці, які ща замовили у Миколая ФСБ були чемними — Volodymyr Viatrovych (@viatrovych) 19 декабря 2019 г.

Путин хотел уничтожить террористов на дальних подступах, где-то там в Сирии, а они пришли в центр Москвы, и не куда-нибудь, а на Лубянку, в самое логово ФСБ. pic.twitter.com/E6iwXFXOcC — Записки сумасшедшего (@Pavel_XII) 19 декабря 2019 г.

Путин хотел уничтожить террористов на дальних подступах, где-то там в Сирии, а они пришли в центр Москвы, и не куда-нибудь, а на Лубянку, в самое логово ФСБ. pic.twitter.com/E6iwXFXOcC — Записки сумасшедшего (@Pavel_XII) 19 декабря 2019 г.

Как Путин Россию от лихих 90-х спасал. ВИДЕОФАКТ.



Чекисты в ФСБ, тем временем, никак не могут сосчитать сколько на самом деле было нападавших, 3 или 1. Теперь утверждают, что 1, но ранее они и это опровергали. Вот вам и весь уровень всемогущих путинских спецслужб pic.twitter.com/2BLTIyt9ig — Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) 19 декабря 2019 г.

ФСБшники 20 лет терроризируют страну, поставили повсюду рамки, бьют и пугают население. Но они настолько некомпетентны, что просрали теракт прямо в собственной штаб-квартире. Это уже не спецслужба, а банда спец-рейдеров, не отвечающая первоначальным задачам. — Sasha Sotnik (@sasha_sotnik) 19 декабря 2019 г.

Сейчас выяснят, что у нападавшего на здание ФСБ был установлен телеграм, а по вечерам он смотрел ютуб и пиздарики вашим интернетам. Не зря учение по изоляции рунета назначили на 23 декабря — Сталингулаг (@StalinGulag) 19 декабря 2019 г.

В центре Москвы идёт перестрелка с использованием автоматического оружия. Но вы не переживайте, проклятые 90-е давно кончились pic.twitter.com/ZuwZ3GNTyl — Alexey Navalny (@navalny) 19 декабря 2019 г.

Как писал OBOZREVATEL, 19 декабря под зданием Федеральной службы безопасности на Лубянке в столице России Москве неизвестные открыли стрельбу, в результате которой якобы все трое нападавших были ликвидированы, также погиб силовик и еще 3 человека получили ранения.

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