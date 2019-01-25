Не было глазниц: в России разворошили историю, подобную тайне перевала Дятлова

В России начали новое расследование истории, которая очень напоминает тайну перевала Дятлова, которую не разгадали до сих пор.

Трагедия произошла в Мурманской области близ реки Чивруай. 25 января 1973 года восемь студентов Куйбышевского авиационного института и двое руководителей группы направились вглубь Кольского полуострова. Они хотели пройти на лыжах по проторенной туристической тропе, все погибли, пишет "Открытый нижний портал".

Расследование решил проводить брат одного из умерших из Нижнего Новгорода Виктор Ворошилов.

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Официальная версия состоит в том, что группа насмерть замерзла от резкого перепада температуры и сильного ветра. А родственники, местные жители и прочие рассказывают о другом. Одни говорят, что военные проводили испытания ракет, которые могли оглушить группу.

Другие говорят, что у погибших не было глазниц, что они умерли, испытывая сильный страх. Почему-то не всех родителей пустили на опознание.

Виктору Ворошилову удалось выяснить, что перед смертью группа разделилась: часть осталась на месте, а остальные разбрелись в разных направлениях.

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Как известно, группа из девяти лыжников во главе с Игорем Дятловым погибла в ночь на 2 февраля 1959 г. в горах Урала. По неясной до сих пор причине туристы ушли из палатки и замерзли насмерть.

Как сообщал OBOZREVATEL, в расследовании таинственной гибели туристической группы на перевале Дятлова обнаружили новые странные улики. Речь идет о палатке, из которой босиком выбегали погибшие студенты.

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