"Не будите спящего зверя": на Западе расшифровали заявление Путина о рэпе

Заявление президента Российской Федерации Владимира Путина на заседании президентского Совета по культуре и искусству о том, что он "возглавит и направит" молодежную рэп-культуру, взамен ее запрета, является не признанием хип-хопа, а желанием "не будить спящего зверя".

"Это любопытно, поскольку образ Путина, сложившийся на Западе, не состыкуется с образом человека, сочувствующего злому, матерному, нецензурированному рэпу, который слушают десятки миллионов юнцов и презирают родители и местные власти", - пишет Inopressa со ссылкой на редакционную статью газеты The New York Times.

"Художники, писатели и музыканты, творившие вне официальных культурных канонов, были мощной оппозицией Коммунистической партии, и чем менее официальной - тем более сильной. Путин должен знать о влиянии, например, народного исполнителя Владимира Высоцкого, который стал иконой андеграунда в 1970-х благодаря своим песням о тяжелом положении простых людей. И Ленинград, где он рос, стал родиной некоторых самых популярных российских рок-групп, которые появились на волне битломании", - напоминают авторы публикации.

Владимир Путин

"Но также есть и старая российская традиция, когда государство пытается оказывать влияние на культуру и контролировать ее. Ленин учил, что всякий художник имеет право на свободу, но за этим следовала обычная советская оговорка. "Мы - коммунисты. Мы не должны стоять, сложа руки и давать хаосу развиваться, куда хочешь, - писал Ленин. - Мы должны вполне планомерно руководить этим процессом и формировать его результаты".

"Предложение Путина "возглавить" и "направлять" говорит о том, что авторитарные иллюзии трудно искоренить. Такой подход не сработал тогда, и окажется в разы более тщетным в век интернета и социальных сетей. Как заявляют российские рэперы, серьезная проблема России с наркотиками - это не их заслуга, и вымарывание ее описания из их работ не решит ее", - резюмирует редакция газеты.

Путин: Рэп и прочее держатся на трех китах - секс, наркотики и протест. Больше всего в этом беспокоят наркотики, это путь к деградации нации. Им нравится этим где-то за бугром заниматься - Бог в помощь, пусть что хотят, то и делают. Мы должны сделать, чтобы этого не было pic.twitter.com/8vhGra3iIQ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 декабря 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин заявил, что больше всего его захватывает из нынешних направлений деятельности генетика и искусственный интеллект.

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