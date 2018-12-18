МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

"Не будите спящего зверя": на Западе расшифровали заявление Путина о рэпе

2.4тЧитать материал на украинском

Заявление президента Российской Федерации Владимира Путина на заседании президентского Совета по культуре и искусству о том, что он "возглавит и направит" молодежную рэп-культуру, взамен ее запрета, является не признанием хип-хопа, а желанием "не будить спящего зверя".

"Это любопытно, поскольку образ Путина, сложившийся на Западе, не состыкуется с образом человека, сочувствующего злому, матерному, нецензурированному рэпу, который слушают десятки миллионов юнцов и презирают родители и местные власти", - пишет Inopressa со ссылкой на редакционную статью газеты The New York Times.

"Художники, писатели и музыканты, творившие вне официальных культурных канонов, были мощной оппозицией Коммунистической партии, и чем менее официальной - тем более сильной. Путин должен знать о влиянии, например, народного исполнителя Владимира Высоцкого, который стал иконой андеграунда в 1970-х благодаря своим песням о тяжелом положении простых людей. И Ленинград, где он рос, стал родиной некоторых самых популярных российских рок-групп, которые появились на волне битломании", - напоминают авторы публикации.

Новости
''Как выйти, подскажите?'' Шнуров отличился едким стихом о цирке Путина

Владимир Путин

Владимир Путин

"Но также есть и старая российская традиция, когда государство пытается оказывать влияние на культуру и контролировать ее. Ленин учил, что всякий художник имеет право на свободу, но за этим следовала обычная советская оговорка. "Мы - коммунисты. Мы не должны стоять, сложа руки и давать хаосу развиваться, куда хочешь, - писал Ленин. - Мы должны вполне планомерно руководить этим процессом и формировать его результаты".

"Предложение Путина "возглавить" и "направлять" говорит о том, что авторитарные иллюзии трудно искоренить. Такой подход не сработал тогда, и окажется в разы более тщетным в век интернета и социальных сетей. Как заявляют российские рэперы, серьезная проблема России с наркотиками - это не их заслуга, и вымарывание ее описания из их работ не решит ее", - резюмирует редакция газеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин заявил, что больше всего его захватывает из нынешних направлений деятельности генетика и искусственный интеллект.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
5
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги