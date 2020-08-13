Пара небольших замечаний по событиям в Баларуси, уже не глобального, а чисто технического характера. Весь прошедший день российские СМИ тиражировали "новость" о том, что якобы, МИД Беларуси подтвердил применение оружия на поражение против демонстрантов.

Причем, эта информация настойчиво подавалась даже изданиями, которые не сильно-то и погружаются в политику, даже ту, что имеется в собственной стране, а тут их пробило на такие откровения. Вроде бы только что писали про цену золота, внезапно упавшую, о котировках акций и так далее, а потом – бац, и поехали.

Подчиняясь принципу сообщающихся сосудов, во второй половине дня это начало светиться сначала в Германии, а потом и во Франции. Правда, там это делается технично, с отсылкой на российские СМИ, мол если брешут, то – там. В общем, эффект вентилятора – налицо. И там, в Европе, эти новости расходятся на "ура".

Но вот что интересно, в тех странах уже очень давно не видели в натуре последствий применения огнестрельного оружия по демонстрантам, а вот мы их видели и понимаем, что даже небольшой промежуток времени, когда стрелкам пришла команда "плюс", демонстрантам будет стоить десятки погибших и сотни раненных.

Ведь сам термин "огонь на поражение" имеет в виду стрельбу по толпе, стоящей перед полицией, а это значит, что не попасть в плотно стоящих людей просто невозможно. В таком случае даже снайперов не нужно. Если оружие правильно держать хотя бы по высоте, то результаты окажутся настолько заметными, что скрыть их будет невозможно. Но никакой информации о десятках погибших от огнестрела – нет. Там творится множество других чудовищных вещей, но именно это широким фронтом раздули именно россияне, а дальше все уже пошло как общеизвестный факт.

Второй момент заключается в том, что якобы, в Беларуси блокируется интернет, но масса фотографий и видео таки оказались в Сети, уже неизвестно, каким таким удивительным образом. Кстати, о Сети. Так уж сложилось, что вчера проснулся вечно спящий Димон Медведев, до недавнего времени бывший премьер-министром РФ, а до этого даже имитировавший президента этой страны. Он просыпается редко, но когда проснется – говорит метко. В этот раз он сказал буквально следующее.

"Государство должно иметь право и реальную возможность управлять своим информационным пространством… Для России этот вопрос имеет принципиальное значение".

Конечно, можно это считать совпадением, но как показала практика, в таких важных вопросах там не бывает ни случайностей, ни совпадений. И вообще, у всех этих событий имеется настолько стойкий запах щей, матрешек и балалаек, что даже не хочется приводить каких-то параллелей.

Кстати, знаменитый гражданин этой страны, известный под именем Сергей Михалок, таки не потерялся и не заблудился. Пусть и не прямо, но он высказался по поводу событий на его родине. Он сейчас в Украине дает агитационные концерты в пользу партии зеленых слуг. В общем, за этими событиями следует наблюдать внимательно и спокойно и гарантированно там найдется очень много интересного.