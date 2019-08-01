"Называли Кеном": жестокий убийца блогерши из Москвы расстроился, что плохо выглядит в тюрьме. Видео

Подозреваемый в жестоком убийстве 24-летней блогерши Екатерины в Москве Максим Гареев, который признался в содеянном, очень переживает, что плохо выглядит за решеткой.

Видео с закрытым руками лицом преступника опубликовали российские СМИ. На нем мужчина говорит, что не хочет показываться прессе.

"Я не хочу, я выгляжу плохо. Потому что на фотографиях я один, а сейчас я… Ну, можно сказать, что после недолгосрочного проживания в тюрьме, все-таки, это не домашний уход за собой", - сказал он.

Максим Гареев

Гареев заявил, что ему очень важно, как он выглядит.

"Меня поэтому Кеном и называли", - сказал он журналистам.

При этом он отказался отвечать на вопросы о пластических операциях для того, чтобы стать похожим на куклу.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24-летняя девушка несколько дней не выходила на связь с родителями. Хозяин жилья приехал по месту жительства Екатерины в Москве после звонка ее родственников. Внутри он обнаружил чемодан, в котором было спрятано ее тело без одежды и с перерезанным горлом.

Гареев сказал, что убитая им девушка многократно его "оскорбляла, унижала сексуальное достоинство и принижала финансовые возможности", поэтому он ее зарезал.

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