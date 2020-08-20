Названы самые громкие отравления критиков российской власти за 20 лет

На фоне отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального обнародован список самых громких подобных происшествий за 20 лет.

В списке, который составило "Радио Свобода", указаны восемь человек. Это оппозиционные деятели, которые выступали с критикой в адрес российских властей и президента Владимира Путина.

Так, в июле 2003 года журналист-расследователь и депутат Госдумы Юрий Щекочихин умер в результате тяжелой интоксикации.

Медицинское заключение о причинах его смерти так и не было обнародовано, а уголовное дело закрыли из-за "отсутствия состава преступления".

В сентябре 2004 года журналист-расследователь и критик президента РФ Владимира Путина Анна Политковская была отравлена после того, как выпила чай в самолете.

Американские врачи обнаружили в ее крови неизвестный токсин, но определить его не удалось. Спустя два года Политковскую убили.

В сентябре 2004 года от лучевой болезни, вызванной неизвестным веществом, умер бизнесмен и близкий знакомый Путина Роман Цепов.

В ноябре 2006 года бывший офицер КГБ и ФСБ, а также критик Кремля Александр Литвиненко скончался после встречи с Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуновым в лондонском отеле.

Врачи обнаружили в его теле следы полония-210.

В мае 2015 и феврале 2018 годов оппозиционер Владимир Кара-Мурза дважды попадал в больницу с отравлением, вызванным неизвестным веществом.

В марте 2018 года бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок". Врачи спасли жизнь обоих.

В сентябре 2018 года участник группы Pussy Riot Петр Верзилов, по мнению немецких врачей, был отравлен неустановленным веществом.

Самые громкие отравления критиков российской власти за 20 лет

Как сообщал OBOZREVATEL, российского оппозиционера Алексея Навального госпитализировали с отравлением. Политик находится на ИВЛ, он впал в кому. Предполагается, что ему добавили токсины в чай.

Предварительным диагнозом Навального может быть острое отравление неустановленным психодиcлептиком.