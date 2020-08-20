Названы самые громкие отравления критиков российской власти за 20 лет
На фоне отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального обнародован список самых громких подобных происшествий за 20 лет.
В списке, который составило "Радио Свобода", указаны восемь человек. Это оппозиционные деятели, которые выступали с критикой в адрес российских властей и президента Владимира Путина.
Так, в июле 2003 года журналист-расследователь и депутат Госдумы Юрий Щекочихин умер в результате тяжелой интоксикации.
Медицинское заключение о причинах его смерти так и не было обнародовано, а уголовное дело закрыли из-за "отсутствия состава преступления".
В сентябре 2004 года журналист-расследователь и критик президента РФ Владимира Путина Анна Политковская была отравлена после того, как выпила чай в самолете.
Американские врачи обнаружили в ее крови неизвестный токсин, но определить его не удалось. Спустя два года Политковскую убили.
В сентябре 2004 года от лучевой болезни, вызванной неизвестным веществом, умер бизнесмен и близкий знакомый Путина Роман Цепов.
В ноябре 2006 года бывший офицер КГБ и ФСБ, а также критик Кремля Александр Литвиненко скончался после встречи с Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуновым в лондонском отеле.
Врачи обнаружили в его теле следы полония-210.
В мае 2015 и феврале 2018 годов оппозиционер Владимир Кара-Мурза дважды попадал в больницу с отравлением, вызванным неизвестным веществом.
В марте 2018 года бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок". Врачи спасли жизнь обоих.
В сентябре 2018 года участник группы Pussy Riot Петр Верзилов, по мнению немецких врачей, был отравлен неустановленным веществом.
Как сообщал OBOZREVATEL, российского оппозиционера Алексея Навального госпитализировали с отравлением. Политик находится на ИВЛ, он впал в кому. Предполагается, что ему добавили токсины в чай.
Предварительным диагнозом Навального может быть острое отравление неустановленным психодиcлептиком.