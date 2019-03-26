Названо слабое место оружия "Судного дня" России

Российский ядерный беспилотный подводный плавательный аппарат "Посейдон", который называют оружием "Судного дня", может быть уничтожен самолетами противолодочной обороны.

О воздушных суднах, способных противодействовать "супероружию" Кремля, написал для "Независимой газеты" военный эксперт Максим Климов.

"Самолеты ПЛО обладают отличной оперативной и тактической маневренностью, имеют эффективные средства поиска и поражения, а потому применяемые по предварительному целеуказанию от средств освещения подводной обстановки являются главной и наиболее эффективной угрозой", – рассказал специалист.

Посейдон Версия.Инфо

При этом, Климов считает, что высокая точность выработки данных современными западными поисково-прицельными системами обеспечивает точное применение как торпедного оружия (торпед Mk50, антиторпед ATT), так и ядерных глубинных бомб.

"Еще с 1980-х годов рубежи ПЛО противника начинались фактически прямо от наших баз, и, соответственно, указанный взрыв произойдет прямо у наших берегов", – заверил Климов.

По словам эксперта, подводные аппараты по типу "Посейдона" имеют право на жизнь, однако ключевым их свойством должна быть скрытность.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американская разведка заявила, что подводные атомные беспилотники "Посейдон" появятся у армии России не раньше 2027 года.

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