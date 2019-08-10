Названа официальная причина смерти Аллы Вербер

Официальная причина смерти известной бизнес-леди, легендарного фэшн-директора ЦУМа, вице-президента ювелирной фирмы Mercury Аллы Вербер – менингококковый сепсис.

Об этом написала команда бизнес-леди на ее странице в Instagram. Она сообщила, что из-за слабого иммунитета организм не смог побороть инфекцию.

"Ушла великая женщина, которая стала легендой при жизни. Чтобы покончить со всеми слухами и спекуляциями в СМИ, мы хотим сообщить, что официальная причина смерти Аллы Вербер – менингококковый сепсис", – говориться в сообщении.

Алла Вербер Instagram Аллы Вербер

Несмотря на то, что ранее шла речь о том, что похороны состояться в городе Торонто (Канада) 12 августа, команда отметила, что они будет 14 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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