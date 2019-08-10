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Названа официальная причина смерти Аллы Вербер

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Официальная причина смерти известной бизнес-леди, легендарного фэшн-директора ЦУМа, вице-президента ювелирной фирмы Mercury Аллы Вербер – менингококковый сепсис.

Об этом написала команда бизнес-леди на ее странице в Instagram. Она сообщила, что из-за слабого иммунитета организм не смог побороть инфекцию.

"Ушла великая женщина, которая стала легендой при жизни. Чтобы покончить со всеми слухами и спекуляциями в СМИ, мы хотим сообщить, что официальная причина смерти Аллы Вербер – менингококковый сепсис", – говориться в сообщении.

Алла Вербер

Алла Вербер

Instagram Аллы Вербер

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Несмотря на то, что ранее шла речь о том, что похороны состояться в городе Торонто (Канада) 12 августа, команда отметила, что они будет 14 августа.

"Доброе утро, дорогие подписчики!" Так бы начала свой пост всеми нами любимая Алла Константиновна... Все мы уже который день скорбим от невосполнимой потери. Ушла великая женщина, которая стала легендой при жизни. Чтобы покончить со всеми слухами и спекуляциями в СМИ, мы хотим сообщить, что официальная причина смерти Аллы Вербер - менингококковый сепсис. Из-за слабого иммунитета, организм не смог побороть эту инфекцию. Алла Константиновна ушла от нас днем 6 августа... Большое спасибо всем, кто выражает соболезнования родным и близким. Похороны Аллы Вербер пройдут в Канаде, г. Торонто, 14 августа. Любим. Помним. Скорбим. Команда Аллы Вербер

Публикация от Alla Verber (@verberalla)

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Персона
Алла Вербер
Теги
смерть причина ЦУМ
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