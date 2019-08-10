Названа официальная причина смерти Аллы Вербер

Официальная причина смерти известной бизнес-леди, легендарного фэшн-директора ЦУМа, вице-президента ювелирной фирмы Mercury Аллы Вербер – менингококковый сепсис.
Об этом написала команда бизнес-леди на ее странице в Instagram. Она сообщила, что из-за слабого иммунитета организм не смог побороть инфекцию.
"Ушла великая женщина, которая стала легендой при жизни. Чтобы покончить со всеми слухами и спекуляциями в СМИ, мы хотим сообщить, что официальная причина смерти Аллы Вербер – менингококковый сепсис", – говориться в сообщении.
Алла Вербер
Instagram Аллы Вербер
Несмотря на то, что ранее шла речь о том, что похороны состояться в городе Торонто (Канада) 12 августа, команда отметила, что они будет 14 августа.
"Доброе утро, дорогие подписчики!" Так бы начала свой пост всеми нами любимая Алла Константиновна... Все мы уже который день скорбим от невосполнимой потери. Ушла великая женщина, которая стала легендой при жизни. Чтобы покончить со всеми слухами и спекуляциями в СМИ, мы хотим сообщить, что официальная причина смерти Аллы Вербер - менингококковый сепсис. Из-за слабого иммунитета, организм не смог побороть эту инфекцию. Алла Константиновна ушла от нас днем 6 августа... Большое спасибо всем, кто выражает соболезнования родным и близким. Похороны Аллы Вербер пройдут в Канаде, г. Торонто, 14 августа. Любим. Помним. Скорбим. Команда Аллы Вербер
Как сообщал OBOZREVATEL:
Вербер умерла 6 августа. Ее госпитализировали в больницу в Форте (Италия) 5 августа, а на следующий день она скончалась.
Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак выяснила подробности о смерти фэшн-директора ЦУМа. Родственники Вербер сообщили журналистке о том, как бизнес-леди провела последний год. Так, Собчак написала, что женщину отвезли в больницу с диагнозом "сепсис", заражение крови.
Появилась версия, что Вербер, которая умерла в Италии, пять лет боролась с раком, но выздоровела.
Врач-онкогематолог Раиса Качанова сделала предположение, что бизнес-леди могла умереть из-за жары в Европе и непривычных физических нагрузок.
Стало известно, что Вербер похоронят 12 августа в Торонто (Канада).
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