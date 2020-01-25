Назван новый куратор "Л/ДНР" при Путине

После отставки помощника главы России Владислава Суркова его место занял новоназначенный замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Как пишут "Открытые медиа", Козак будет заниматься экономическими вопросами, что связаны с террористическими организациями "Л/ДНР". При этом курировать "безопасность и обороноспособность "республик" продолжат российские силовые структуры (ФСБ и Минобороны).

Отмечается, что накануне указом президента РФ Козак вновь был назначен замруководителя администрации Путина. Прежде он занимал пост вице-премьера. В новое правительство Михаила Мушустина чиновник уже не вошел.

Сурков и Козак

Известно, что в начале 2000-х годов, когда Козак тоже был замруководителя администрации Путина, он занимался Приднестровьем и ее возможным возвращением в Молдову.

Российский политолог Станислав Белковский считает, Козак будет поддерживать возвращение Украине оккупированных территорий Донбасса.

"Новейший заместитель руководителя АП РФ Дмитрий Козак – сторонник фактического возвращения ОРДЛО Украине", – отметил он.

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков покинул государственную службу.

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