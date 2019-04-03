"Чисто по-русски": Радзиховский сказал, как и когда уйдет Путин

Глава России Владимир Путин больше не будет участвовать в президентских выборах. Он уйдет из власти через 5 лет, назначив приемника, как в свое время сделал Борис Ельцин.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал российский публицист Леонид Радзиховский. По его словам, Путин покинет свой пост "по-русски".

"Путин теряет влияние и это факт. Он правит Россией уже больше 20 лет, больше просто нельзя. Он же не наследственный монарх, как в Саудовской Аравии, а сама Россия не такая закрытая и тоталитарная страна, как Иран или Северная Корея. К тому же популярность Путина все время падает. Так что через пять лет он не будет участвовать в президентских выборах, а уйдет чисто по-русски, как когда-то Ельцин, назначив себе преемника", – предположил он.

Владимир Путин

По мнению Радзиховского, сейчас размышлять о фигуре приемнике нет смысла, ведь о таких вещах в России начинают говорить за три месяца до выборов.

"Российская власть устроена не так, как американская и если Путин назовет своего преемника сегодня, то сегодня и надо будет уйти. После ухода с Путиным ничего не будет. Какие-то преследования – это чистая фантастика. Также ему не грозят никакие суды. Разве что Голландия оккупирует Россию, тогда Гаагский суд и вызовет Путина. Иначе как можно вызвать в суд даже бывшего главу иностранного государства? Из-за чего? Разве Путина кто-то в чем-то лично обвинил?" – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России сильно упало доверие к Владимиру Путину.

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