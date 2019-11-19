Назначат новую экспертизу: в деле об убийстве студентки профессором в России произошел неожиданный поворот

Профессору СПбГУ Олегу Соколову, которого подозревают в убийстве и расчленении своей сожительницы-студентки Анастасии Ещенко, проведут дополнительную психиатрическую экспертизу после попытки суицида.

Об этом пишет издание "Подъем". Как рассказал адвокат Александр Почуев, Соколов попытался совершить самоубийство в перерыве между следственными действиями.

Дополнительная психиатрическая экспертиза будет назначена в конце недели.

Олег Соколов pravda.ru

Защита по-прежнему настаивает, что Соколов невиновен. Одной из версий, почему историк дал признательные показания, адвокаты называют самооговор.

Напомним, во время следственного эксперимента Олег Соколов пытался ранить себя. В целях чистоты эксперимента с историка сняли наручники, после чего он схватил лежащий на столе кортик. Сопровождавшие его сотрудники тут же предотвратили суицид Соколова.

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