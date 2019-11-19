Назначат новую экспертизу: в деле об убийстве студентки профессором в России произошел неожиданный поворот

Профессору СПбГУ Олегу Соколову, которого подозревают в убийстве и расчленении своей сожительницы-студентки Анастасии Ещенко, проведут дополнительную психиатрическую экспертизу после попытки суицида.
Об этом пишет издание "Подъем". Как рассказал адвокат Александр Почуев, Соколов попытался совершить самоубийство в перерыве между следственными действиями.
Дополнительная психиатрическая экспертиза будет назначена в конце недели.
Олег Соколов
pravda.ru
Защита по-прежнему настаивает, что Соколов невиновен. Одной из версий, почему историк дал признательные показания, адвокаты называют самооговор.
Напомним, во время следственного эксперимента Олег Соколов пытался ранить себя. В целях чистоты эксперимента с историка сняли наручники, после чего он схватил лежащий на столе кортик. Сопровождавшие его сотрудники тут же предотвратили суицид Соколова.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Преподавателя истории Олега Соколова задержали после того, как он попытался утопить в реке рюкзак с отрубленными женскими руками.
На допросе Соколов рассказал, что девушку убил из мелкокалиберного обреза и спрятал тело в своем доме.
Соколов сперва утверждал, что выстрелил из винтовки во время ссоры из-за ревности студентки к детям любимого от предыдущих браков. Однако выяснилось, что смерть наступила во сне – в 2:00 ночи.
На следующий день ученый принимал в гостях друзей, но они ничего не заметили. После профессор решил расчленить труп.
Позже в сеть попало видео, на котором видно, как Соколов избавлялся от тела убитой им студентки.
Преподаватель из Питера хотел казнить себя на глазах туристов в Петропавловской крепости. Сделать это он намеревался в костюме Наполеона.
На суде, где избирали меру пресечения, доцент расплакался и бился головой о стену. Профессор попросил его арестовать, чтобы не покончить жизнь самоубийством.
Девушку похоронили в закрытом гробу. На прощание пришли несколько сотен человек: знакомые семьи, соседи, представители местной власти. Они принесли много цветов. Фото и видео с похорон можно посмотреть по ссылке.
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