"Нажал не ту кнопку": всплыл скандальный нюанс ЧП в воинской части под Архангельском

ЧП во время подготовки к ракетным пускам на военной части под российским Архангельском могло произойти из-за того, что кто-то нажал не ту кнопку.

Об этом сообщил источник изданию Life. После этого над полигоном для испытаний поднялось небольшое облако, похожее на пар.

Приборы для измерения радиации в соседнем населенном пункте от военной базы сейчас показывают 13 микрорентген в час, при норме — 16. Последствия пожара ликвидируют военные. Спасателей к месту ЧП не подпускают. Министерство обороны отказалось от помощи и заявило, что все последствия устранят своими силами.

Одной из версий ЧП называют детонацию боеприпасов, что спровоцировало пожар в войсковой части под Архангельском. Здесь расположен государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России.

Также в СМИ появилась информация, что пожар случился на судне Северного флота в Северодвинске.

Архангельск взрыв Сибирь.Реалии

Как сообщал OBOZREVATEL, днем 8 августа в Архангельской области (Россия) произошел взрыв на территории воинской части. В результате погиб один или два человека (по разным данным), еще 15 пострадали.

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