Навальный заявил, что за его отравлением стоит лично Путин

Таша Адамович Новости России 12:49, 15.12.2020 Обновлено: 16:55, 16.12.2020

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный заявил о том, что операция по его отравлению была санкционирована лично президентом Владимиром Путиным.

Такое мнение он высказал в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы". По его словам, это была "формальная операция, которую ФСБ осуществляло именно как государственную задачу".

По словам оппозиционера, у него нет "ни малейших сомнений, что Путин управляет этой ситуацией".

"Мы здесь видим операцию длиной почти 4 года, в которой задействованы десятки людей, в том числе несколько генералов ФСБ... Запланированная, четкая операция. Директор ФСБ Александр Бортников никогда бы не сделал это без приказа Путина, потому что это настоящий террористический акт по Уголовному кодексу", – подчеркнул Навальный.

Что известно об отравлении Навального?

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в течение трех лет сотрудники секретного подразделения ФСБ РФ следили за Навальным, а его отравление было уже второй попыткой покушения.

Расследователи Bellingcat, Der Spiegel и CNN, проанализировав данные телефонных переговоров и перемещений по стране, выяснили, что за Навальным регулярно следили восемь сотрудников ФСБ.

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