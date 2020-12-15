Навальный заявил, что за его отравлением стоит лично Путин
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный заявил о том, что операция по его отравлению была санкционирована лично президентом Владимиром Путиным.
Такое мнение он высказал в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы". По его словам, это была "формальная операция, которую ФСБ осуществляло именно как государственную задачу".
По словам оппозиционера, у него нет "ни малейших сомнений, что Путин управляет этой ситуацией".
"Мы здесь видим операцию длиной почти 4 года, в которой задействованы десятки людей, в том числе несколько генералов ФСБ... Запланированная, четкая операция. Директор ФСБ Александр Бортников никогда бы не сделал это без приказа Путина, потому что это настоящий террористический акт по Уголовному кодексу", – подчеркнул Навальный.
Что известно об отравлении Навального?
в Омске 20 августа экстренно сел самолет, на котором летел оппозиционный политик Алексей Навальный. Ему стало плохо из-за отравления. Он впал в кому и находился в реанимации.
В сети опубликовали видео из аэропорта и самолета с Навальным.
Позже выяснилось, что перед инцидентом за россиянином была установлена слежка.
Мужчину отправили на лечение в Германию, хотя сперва отпускать его не хотели. В середине сентября Навального выписали из клиники в Берлине.
Зарубежные эксперты нашли следы вещества из группы "Новичок" на бутылке с водой политика и на других его вещах.
Навальный заявил, что уверен: его отравление было организовано с подачи Путина.
Представители президента РФ неоднократно отрицали и сам факт отравления, и причастность власти к инциденту. Так, пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков назвал обвинения "пустым шумом".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выдал версию о том, что оппозиционера якобы могли отравить по пути в Германию или уже там.
14 октября послы Европейского Союза одобрили санкции против россиян, причастных к отравлению Навального. 15 октября ЕС ввел в действие санкции против шести россиян.
Германия и Франция стали инициаторами пакета санкций против России. Великобритания и Нидерланды полностью поддержали их требования.
Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в течение трех лет сотрудники секретного подразделения ФСБ РФ следили за Навальным, а его отравление было уже второй попыткой покушения.
Расследователи Bellingcat, Der Spiegel и CNN, проанализировав данные телефонных переговоров и перемещений по стране, выяснили, что за Навальным регулярно следили восемь сотрудников ФСБ.