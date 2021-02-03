Это не спринт, а марафон. Этой преступной власти настает медленный конец. Но крот истории может рыть долгое время. Иногда – очень долгое. И отмороженная путинская ОПГ может не остановиться ни перед чем, мы это уже поняли.

Надо не забывать несколько вещей. Главные три из которых я напомню прямо сейчас.

Первое

Лозунги "Путин – вор!" правильны, но обязательно надо помнить, что Путин – убийца. Покушение на жизнь Алексея Навального боевым химический ядом (запрещённым к разработке, производству, хранению и применению) ПОЛНОСТЬЮ РАСКРЫТО, и доказано, что Путин – заказчик покушения на убийство политического и общественного деятеля Алексея Навального. Находясь под впечатлением от колоссального фильма про комический мега-дворец главы мафии, нельзя забывать, что глава мафии – международный террорист, военный преступник и убийца.

Второе

Алексей Навальный, находясь в тюрьме, является заложником своего убийцы. Ему угрожает смертельная опасность не только каждый день, но и каждую секунду.

Третье

Наши требования немедленно освободить Алексея Навального абсолютно законны. Его заключение под стражу абсолютно незаконно.

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