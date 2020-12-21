Навальный вынудил сотрудника ФСБ сознаться в его отравлении. Аудио

Российский оппозиционер Алексей Навальный под видом помощника экс-главы Федеральной службы безопасности РФ Николая Патрушева связался по телефону со своим вероятным отравителем – военным химиком из института криминалистики ФСБ Константином Кудрявцевым.

Как сообщается на сайте Навального, их разговор длился около 45 минут (чтобы послушать аудио, доскролльте до конца страницы).

"На начало разговора мы о Кудрявцеве знали только три вещи. Что он состоит в группе тайных убийц, что он химик, и что 25 августа он летал в Омск… А к концу разговора Константин нам любезно пояснил многие детали", – отметил политик.

В разговоре голос Кудрявцева рассказал, почему произошел провал операции по отравлению Навального.

"Если бы чуть дольше летел, например, а не посадили его там резко как-то,.. могло бы все пойти и по-другому… То есть оперативная работа, там, медиков скорой помощи, на посадочной полосе и так далее", – сказал он.

При этом сотрудник ФСБ оправдался, что дозу яда "рассчитывали с запасом".

По его словам, "Новичок" наносили на трусы и штаны Навального.

"Смотрели, есть ли там пятна, нет ли там пятен каких-то и так далее. Пятен как бы на трусах, видимых пятен, не было. По крайней мере, визуально. На штанах тоже, там флисовые штаны, плотные такие, на них вообще ничего не разглядишь. Тем более, они сине-темного цвета, и те, и те. Поэтому как нам сказали, так мы и смотрели. Визуально не было видно", – признался Кудрявцев.

В заявлении Навального говорится, что любая фонографическая экспертиза подтвердит голос Кудрявцева.

"А слов его достаточно, чтобы арестовать не только убийц, но и тех, кто помогал им скрыть следы преступления", – заключил он.

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