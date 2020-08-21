Навальный все еще в коме, а врачи молчат о диагнозе: новые детали о возможном отравлении политика

Российский оппозиционер Алексей Навальный по состоянию на утро 21 августа находится в тяжелом состоянии в коме и подключен к аппарату ИВЛ. У него подозрение на токсическое отравление.

Врачи омской больницы до сих пор не поставили диагноз политику, а оборудования для необходимых процедур и тестов там недостаточно. Поэтому семья приняла решение о перевозке его в другую клинику, в том числе в целях безопасности.

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08:10 – "Запрет на перевозку Алексея означает прямую угрозу его жизни. Оставаться в омской больнице без оборудования, с так и не поставленным диагнозом в нынешнем положении смертельно опасно", – считает Ярмыш.

07:55 – Главный врач заявил, что Навальный нетранспортабелен. Состояние нестабильное. Решения родственников для его перевозки недостаточно, написала пресс-секретарь политика в Twitter.

06:45 – Ярмыш сообщила, что родственникам по-прежнему не дают никакой информации о диагнозе Навального.

06:20 – Врачи Омской больницы совместно с прибывшими специалистами из Москвы провели консилиум по состоянию Алексея Навального, сообщает "Интерфакс". После осмотра они должны принять решение, транспортабелен пациент или нет.

06:00 – Пресс-секретарь Кира Ярмыш сообщила о желании семьи и врачей Алексея Навального перевезти его в другую клинику. По ее словам, в больнице Омска нет достаточного оборудования для проведения всех необходимых тестов и процедур. Кроме того, это необходимо сделать в целях безопасности, подчеркнула она.

"Организационные вопросы по перевозке Алексея Навального в другую больницу у нас под контролем. Мы благодарим всех, кто предложил нам помощь, но сейчас мы располагаем всеми достаточными ресурсами. Тем не менее, мы просим руководство больницы, в которой сейчас находится Алексей, не препятствовать нам в выдаче всех документов, необходимых для его перевозки", – рассказала Ярмыш на своей странице в Twitter.

"Мы просим руководство больницы, в которой сейчас находится Алексей, не препятствовать нам в выдаче всех документов, необходимых для его перевозки", — обращение @Kira_Yarmysh: https://t.co/lCJU6q9RHE



Прямой эфир о ситуации с отравлением Навального: https://t.co/tz75Wc22DS pic.twitter.com/X1INurpiUx — Навальный LIVE (@navalnylive) August 20, 2020

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