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Навальный все еще в коме, а врачи молчат о диагнозе: новые детали о возможном отравлении политика

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Новости России
2,6 т.

  • Российского оппозиционера Алексея Навального 20 августа госпитализировали с подозрением на токсическое отравление

  • Его могли отравить, добавив токсины в чай. Как рассказала его пресс-секретарь, это единственное, что он пил утром

  • Политик впал в кому, он подключен к аппарату ИВЛ. При этом врачи до сих пор не поставили диагноз

Алексей Навальный

Алексей Навальный находится в коме. Коллаж

Российский оппозиционер Алексей Навальный по состоянию на утро 21 августа находится в тяжелом состоянии в коме и подключен к аппарату ИВЛ. У него подозрение на токсическое отравление.

Врачи омской больницы до сих пор не поставили диагноз политику, а оборудования для необходимых процедур и тестов там недостаточно. Поэтому семья приняла решение о перевозке его в другую клинику, в том числе в целях безопасности.

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08:10 – "Запрет на перевозку Алексея означает прямую угрозу его жизни. Оставаться в омской больнице без оборудования, с так и не поставленным диагнозом в нынешнем положении смертельно опасно", – считает Ярмыш.

07:55 – Главный врач заявил, что Навальный нетранспортабелен. Состояние нестабильное. Решения родственников для его перевозки недостаточно, написала пресс-секретарь политика в Twitter.

06:45 – Ярмыш сообщила, что родственникам по-прежнему не дают никакой информации о диагнозе Навального.

06:20 – Врачи Омской больницы совместно с прибывшими специалистами из Москвы провели консилиум по состоянию Алексея Навального, сообщает "Интерфакс". После осмотра они должны принять решение, транспортабелен пациент или нет.

06:00 – Пресс-секретарь Кира Ярмыш сообщила о желании семьи и врачей Алексея Навального перевезти его в другую клинику. По ее словам, в больнице Омска нет достаточного оборудования для проведения всех необходимых тестов и процедур. Кроме того, это необходимо сделать в целях безопасности, подчеркнула она.

"Организационные вопросы по перевозке Алексея Навального в другую больницу у нас под контролем. Мы благодарим всех, кто предложил нам помощь, но сейчас мы располагаем всеми достаточными ресурсами. Тем не менее, мы просим руководство больницы, в которой сейчас находится Алексей, не препятствовать нам в выдаче всех документов, необходимых для его перевозки", – рассказала Ярмыш на своей странице в Twitter.

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РоссияОмскотравлениеАлексей Навальный
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