Навальный в коме в тяжелом состоянии: СМИ узнали предварительный диагноз

Предварительным диагнозом российского оппозиционного политика Алексея Навального, которого госпитализировали 20 августа прямо с борта самолета, может быть острое отравление неустановленным психодиcлептиком.

Об этом сообщил Telegram-канал Life Shot c ссылкой на собственные источники. "Предварительный диагноз Навального: острое отравление неустановленным психодиcлептиком. Об этом сообщает наш источник", – сказано в сообщении.

LIFE SHOT / Telegram

Позже его пресс-секретарь Кира Ярмыш сообщила, что Навальный впал в кому. Полиция уже начала проверку – как и сотрудники кофейни, в которой политик сидел в аэропорту.

"Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет", – написала она в Twitter.

Кира Ярмыш / Telegram

Отметим, психодиcлептики – вещества, способные вызывать галлюцинации.

Вместе с тем, как сообщает Telegram-канал Baza, врачи предполагают, что Навального могли отравить оксибутиратом натрия – сильным психодислептиком.

В сообщении сказано, что вещество не имеет цвета и запаха, поэтому его легко могли добавить в чай. В то же время препарат имеет соленый вкус.

Baza / Telegram

В свою очередь заместитель главврача омской больницы Анатолий Калиниченко вместе с тем рассказал, что нет уверенности, что причиной состояния Навального является отравление. Также, по его словам, уже исключены несколько диагнозов, диагностический поиск сузился.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Омске (Россия) экстренно сел самолет, на котором летел оппозиционный политик Алексей Навальный из-за его возможного отравления. Как сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш самолет следовал из Москвы в Томск. По ее словам, у политика, вероятно, токсическое отравление.