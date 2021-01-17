Люди! А вы следите за въездом на осляти в Иерусалим?

В смысле, за возвращением Алексея Навального в Москву?

Тут, пожалуй, можно делать ставки: не собьют ли самолет? Не взорвется ли бомба на борту? Арестуют ли Навального сразу? Или потом? Или, не дай Бог, не хочу даже говорить. Или власть вообще демонстративно проигнорирует возвращение "берлинского блогера / пациента"?

Конечно же, действия власти зависят от того, сколько человек придут встречать Алексея во Внуково. 50 человек и 50 000 человек - это два разных сценария поведения Кремля.

В общем, что думаете про возвращение Навального, про самого Навального и ваш сценарий дальнейших событий?