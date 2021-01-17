Навальный возвращается из Германии в Москву: все подробности, фото и видео

Российский оппозиционер Алексей Навальный возвращается из Германии в Россию спустя более четырех месяцев его отсутствия. Самолет с ним должен был прибыть в аэропорт "Внуково" в 18:20 (согласно расписанию).

Главное о возвращении политика в Москву:

OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию возвращения оппозиционера на родину:

17:33 – Сам Навальный не присутствовал на стойке регистрации, а его регистрировали сотрудники спецслужб Германии.

17:40 – Во "Внуково" задержали соратников Навального – Любовь Соболь, Руслана Шаведдинова и еще несколько человек. В их числе и брат политика Олег.

17:50 – В аэропорту задержали человека, который пытался войти с российским флагом.

Задержали мужчину с флагом РФ. "Медуза"

17:55 – ОМОН начал вытеснять на улицу людей, которые собрались возле рамок на входе в аэропорт. Пропускают только людей с билетами.

17:58 – Самолет с Навальным уже пересек воздушную границу России.

Самолет с Навальным уже над Россией.

18:16 – Возле аэропорта "Внуково" силовики жестко задержали нескольких человек.

Силовики задержали людей возле "Внуково". RTVI

Силовики задержали людей возле "Внуково". RTVI

Силовики задержали людей возле "Внуково". RTVI

Силовики задержали людей возле "Внуково". RTVI

18:23 – Рейс с Навальным, согласно данным на табло во "Внуково", должен прибыть в 18:34.

18:31 – Видеотрансляцию из аэропорта ведет "Радио Свобода".

18:47 – По состоянию на 19:30, в Москве задержали 21 человека.

18:51 – В пресс-службе "Внуково" заявили, что самолет с Навальным находится в зоне ожидания аэропорта, а сам аэропорт работает в штатном режиме, пишет РБК.