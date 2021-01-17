Навальный возвращается из Германии в Москву: все подробности, фото и видео
Российский оппозиционер Алексей Навальный возвращается из Германии в Россию спустя более четырех месяцев его отсутствия. Самолет с ним должен прибыть в аэропорт "Внуково" в 18:20.
Главное о возвращении политика в Москву:
О своем возвращении 17 января Навальный объявил еще несколько дней назад. В берлинской клинике "Шарите" он лечился после его отравления в России "Новичком".
Еще до его прибытия во "Внуково" пригнали автозаки ОМОНа и выставили забор, а прокуратура предостерегла людей, которые призвали встречать оппозиционера.
Уже известно о задержании нескольких человек среди соратников Навального, в числе которых также его брат.
Аэропорт пообещал достойно встретить самолет с политиком, напомнив, что они давно уже "достойно встречали" самолеты из Германии в 1941-м.
Перед вылетом Навальный потроллил президента РФ Владимира Путина.
OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию возвращения оппозиционера на родину:
17:33 – Сам Навальный не присутствовал на стойке регистрации, а его регистрировали сотрудники спецслужб Германии.
17:40 – Во "Внуково" задержали соратников Навального – Любовь Соболь, Руслана Шаведдинова и еще несколько человек. В их числе и брат политика Олег.
17:50 – В аэропорту задержали человека, который пытался войти с российским флагом.
17:55 – ОМОН начал вытеснять на улицу людей, которые собрались возле рамок на входе в аэропорт. Пропускают только людей с билетами.
17:58 – Самолет с Навальным уже пересек воздушную границу России.