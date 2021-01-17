Навальный возвращается из Германии в Москву: все подробности, фото и видео

Российский оппозиционер Алексей Навальный возвращается из Германии в Россию спустя более четырех месяцев его отсутствия. Самолет с ним должен прибыть в аэропорт "Внуково" в 18:20.

Главное о возвращении политика в Москву:

OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию возвращения оппозиционера на родину:

17:33 – Сам Навальный не присутствовал на стойке регистрации, а его регистрировали сотрудники спецслужб Германии.

17:40 – Во "Внуково" задержали соратников Навального – Любовь Соболь, Руслана Шаведдинова и еще несколько человек. В их числе и брат политика Олег.

17:50 – В аэропорту задержали человека, который пытался войти с российским флагом.

17:55 – ОМОН начал вытеснять на улицу людей, которые собрались возле рамок на входе в аэропорт. Пропускают только людей с билетами.

17:58 – Самолет с Навальным уже пересек воздушную границу России.