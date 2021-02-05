Навальный в суде по делу ветерана – свидетелю: ты внук-проститут, который торгует своим дедом

Российский оппозиционер Алексей Навальный, против которого в Бабушкинском райсуде Москвы рассматривается дело о клевете, назвал одного из свидетелей "проститутом".

Текстовую трансляцию судебного заседания вел Telegram-канал Meduza LIVE. Речь идет о внуке потерпевшего, 94-летнего ветерана войны Игната Артеменко – Игоре Колесникове.

По версии обвинения, 2 июня Навальный опубликовал в соцсетях ролик телеканала RT, призывающий россиян принять поправки к Конституции, и написал к нему комментарий, якобы содержащий заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство Артеменко.

Сам обвиняемый свою вину не признает. Во время допроса свидетеля Колесникова Навальный назвал его "торговцем дедом".

"Проблема вашего деда в том, что он воспитал внука-проститута", – заявил Навальный.

"Я сегодня почитал то, что было написано. Что мне гореть в аду, что я торгую дедушкой. Я обращусь к юристам. Пускай он (Навальный. – Ред.) докажет, что я хотя бы копейку за это получил, а не только кучу расходов на юристов", – парировал Колесников.

"Гореть в аду судье, а вы просто торгуете", – ответил обвиняемый.

Далее разговор перешел на повышенные тона. Навальный и внук ветерана кричали друг на друга, завязалась перепалка. В результате оппозиционного политика едва не удалили из зала суда.

Текстовая трансляция с заседания суда над Навальным Telegram Meduza LIVE

Как сообщал OBOZREVATEL:

2 февраля Московский городской суд приговорил Навального к 3,5 годам тюремного заключения и штрафу в размере 500 тысяч рублей (более $6,5 тысяч).