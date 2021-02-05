Навальный в суде по делу ветерана – свидетелю: ты внук-проститут, который торгует своим дедом
Российский оппозиционер Алексей Навальный, против которого в Бабушкинском райсуде Москвы рассматривается дело о клевете, назвал одного из свидетелей "проститутом".
Текстовую трансляцию судебного заседания вел Telegram-канал Meduza LIVE. Речь идет о внуке потерпевшего, 94-летнего ветерана войны Игната Артеменко – Игоре Колесникове.
По версии обвинения, 2 июня Навальный опубликовал в соцсетях ролик телеканала RT, призывающий россиян принять поправки к Конституции, и написал к нему комментарий, якобы содержащий заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство Артеменко.
Сам обвиняемый свою вину не признает. Во время допроса свидетеля Колесникова Навальный назвал его "торговцем дедом".
"Проблема вашего деда в том, что он воспитал внука-проститута", – заявил Навальный.
"Я сегодня почитал то, что было написано. Что мне гореть в аду, что я торгую дедушкой. Я обращусь к юристам. Пускай он (Навальный. – Ред.) докажет, что я хотя бы копейку за это получил, а не только кучу расходов на юристов", – парировал Колесников.
"Гореть в аду судье, а вы просто торгуете", – ответил обвиняемый.
Далее разговор перешел на повышенные тона. Навальный и внук ветерана кричали друг на друга, завязалась перепалка. В результате оппозиционного политика едва не удалили из зала суда.
Как сообщал OBOZREVATEL:
2 февраля Московский городской суд приговорил Навального к 3,5 годам тюремного заключения и штрафу в размере 500 тысяч рублей (более $6,5 тысяч).
Учитывая домашний арест, на котором оппозиционер находился, он должен провести в колонии общего режима 2,8 года.
После оглашения приговора в России вспыхнули массовые протесты, которые закончились задержанием множества митингующих и применением против них силы.
Мировая общественность осудила решение российских властей о лишении Навального свободы и потребовала его освобождения.