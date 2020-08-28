Навальный в реанимации в коме и подключен к ИВЛ – Charite

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный остается в искусственной коме и подключен к аппарату ИВЛ.

Как сообщается на сайте немецкой клиники Charite 28 августа, пациент находится в серьезном, но стабильном состоянии. Угрозы жизни нет.

"Симптоматика кризиса, вызванного ингибитором холинэстеразы, спадает. Пациент по-прежнему находится на станции интенсивной терапии в искусственной коме, он подключен к аппарату искусственного дыхания. Состояние его здоровья неизменно серьезно, сейчас большой опасности для жизни нет. Как и прежде, возможные долгосрочные последствия тяжелого отравления пациента не просматриваются", – сказано в заявлении.

Отмечается, что лечащие врачи тесно контактируют с женой Навального.

"В согласовании с женой Charite исходит из того, что в его интересах – публичное сообщение о состоянии здоровья", – добавили в клинике.

Как сообщал OBOZREVATEL, немецкие врачи считают, что оппозиционера могли отравить нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", как это было в случае с поставщиком оружия Емельяном Гебревым в Софие в 2015 году.