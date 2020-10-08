Навальный в первом видеообращении после комы обвинил Путина в отравлении 'Новичком'

Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что за покушением на его убийство стоит президент РФ Владимир Путин.

Об этом он сообщил на своем YouTube-канале, подчеркнув, что намерен вернуться в Россию и продолжать вести свою деятельность.

"Кремль мечтает о том, чтобы я не вернулся. Именно поэтому они каждый день выпускают странные и довольно агрессивные заявления. И они хотят, чтобы я испугался … Я уверен, что за покушением на меня стоит президент России Путин. И мне кажется, что все события, которые происходят сейчас, указывают на это", – отметил он.

Навальный указал, что после его отравления "Новичком" в России не было начато уголовное дело.

"Я не могу получить доступ к собственным медицинским документам. Сроки расследования прошли уже давным-давно, но ничего не происходит. Только целыми днями российское правительство обращается к Германии", – добавил оппозиционер.

Также Навальный сказал, что не может получить медицинские документы из омской больницы. При этом в самом в отеле в Омске отсутствуют съемки с камер видеонаблюдения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алексей Навальный заявил, что считает власть в РФ сборищем оккупантов. Он отметил, что президент РФ Владимир Путин и правительство страны – это не Россия.