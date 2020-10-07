Навальный уточнил, как "Новичок" действует в организме

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный отметил, что не может описать действие вещества из группы "Новичок" конкретными болевыми ощущениями в какой-то части тела – после отравления он просто потерял концентрацию и чувствовал, будто бы пьян.

При этом выздоровев, все еще иногда чувствует себя "заторможенным". Подробностям о действии яда на онанизм и своих ощущениях он поделился в интервью ВВС.

"Вообще ничего нет, кроме холодного пота, который течет по лбу. Наверное, единственная вещь, которую можно назвать, – ты теряешь концентрацию. Ну, оно так и работает. "Новичок" просто перегружает нервную систему, и в какой-то момент ты не можешь сфокусироваться. Но это так, будто ты пьян", – пояснил политик.

Он добавил, что после выхода из туалета на борту самолета понимал, где что располагается и как ему дойти до своего кресла, одновременно что-то было не так – "но это не разлагается на части".

Навальный подчеркнул, что до сих пор не может выполнять определенные движения, но чувствует себя значительно лучше.

"Я гуляю дважды в день. Могу ходить довольно долго. Во время прогулки для меня самое сложное – сесть в авто и выйти из него. По-прежнему, главная проблема – сон. Мне очень сложно спать без снотворного. Хотя у меня никогда таких проблем не было... Но мне гораздо лучше", – отметил политик.

Также он признался, что у него до сих пор наблюдаются проблемы с мелкой моторикой, есть дрожание движение. Но если физическая сторона восстанавливается довольно быстро, то с умственной есть проблемы.

"Считать мысленно стало сложнее. Многие вещи ты просто не знаешь, как делать. Например, бросить мячик левой рукой. Я поймать его могу, бросить также, но это странное, неуклюжее движение, похожее скорее на толкание ядра, чем на бросание мяча. Не имею ни единого болезненного ощущения. Ну, просто оно не делается и все... Но это все полный бред. Вспоминаю, когда не мог говорить, уже понимая, кто вокруг: по сравнению с этим все остальное – бред. Тогда я мог только губами шевелить", – подчеркнул политик.

Навальный убежден, что использование химического оружия запрещено не зря. Ведь от него нет никакой пользы: столкновение с таким веществом как "Новичок" несет смерть или "ужасную почти смерть", и защитить человека в случае его применения почти невозможно.

Напомним, что Организация по запрещению химического оружия подтвердила наличие в анализах российского оппозиционера следов вещества из группы "Новичок", которые не включены в приложение к Конвенции о запрещении химического оружия.

Политика отравили 20 августа. Из России он был направлен в состоянии искусственной комы в Германию. В середине сентября Навального выписали из клиники в Берлине.

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