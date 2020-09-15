Навальный решил, что будет делать после лечения в Германии

Отравленный российский оппозиционер Алексей Навальный после выздоровления и лечения в Германии хочет вернуться в Россию.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя органов безопасности ФРГ.

"Он (Навальный – ред.) не планирует эмигрировать в Германию. Он хочет вернуться домой, в Россию, и продолжить свою миссию", – сказал источник американского издания.

По его словам, Навальный полностью осведомлен о своем состоянии, что с ним произошло и где он находится.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

состояние российского оппозиционера Алексея Навального значительно улучшилось, он уже может самостоятельно вставать с постели.

Три независимые экспертизы, учитывая и проведенные во Франции и Швеции, подтвердили, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!