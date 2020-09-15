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Навальный решил, что будет делать после лечения в Германии

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Новости России
3,8 т.
Алексей Навальный

Отравленный российский оппозиционер Алексей Навальный после выздоровления и лечения в Германии хочет вернуться в Россию.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя органов безопасности ФРГ.

"Он (Навальный – ред.) не планирует эмигрировать в Германию. Он хочет вернуться домой, в Россию, и продолжить свою миссию", – сказал источник американского издания.

По его словам, Навальный полностью осведомлен о своем состоянии, что с ним произошло и где он находится.

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ГерманияАлексей Навальный
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