Навальный рассказал о встрече с Меркель: пришла без предупреждения и заговорила на русском

Российский оппозиционер Алексей Навальный рассказал о визите к нему в больницу канцлера Германии Ангелы Меркель.

Об этом он сообщил в интервью журналисту Юрию Дудю. По его словам это был личный разговор без политики.

"Это было в последнюю неделю, когда я был в больнице. Уже не в реанимацию, а в обычной палате. Открылись двери палаты, зашел сначала мой профессор и сказал, что у него для меня гость. Я не был в курсе. Ну, зашла, у меня была первая мысль: "Как хорошо, что я вообще одет". Это был частный разговор с семьей. Я не буду рассказывать никаких деталей, но там не было сказано ничего такого значительного. Это не был какой-то политический разговор", – вспоминал он.

Навальный подчеркнул, что при общении с ним Меркель была осведомлена о текущей ситуации в России.

"Лучше всех знает, что происходит в России, во всех деталях: о Хабаровске, о Беларуси и еще и на российском языке...Зашла Меркель и еще и начала говорить на российском... Мы потом перешли на английский, но она явно могла разговаривать на российском весь разговор... Но это, действительно, был частный разговор, там не было сказано ничего судьбоносного", – добавил россиянин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Алексей Навальный сказал, что яд "Новичок" мог попасть в его организм через кожу после контакта с личными вещами.