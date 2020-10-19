Навальный призвал Трампа осудить Москву из-за его отравления "Новичком"

Российский оппозиционер Алексей Навальный раскритиковал президента США Дональда Трампа за то, что тот не осудил использование нервно-паралитического вещества "Новичок" для его отравления.

В интервью американской телерадиокомпании CBS он отметил, что "заметил" молчание американского лидера и призвал Трампа выступить против применения химического оружия.

"Я считаю чрезвычайно важным, чтобы все, конечно, в том числе, возможно, прежде всего, президент США, были категорически против применения химического оружия в XXI веке", – подчеркнул Навальный.

Политик напомнил, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон осудили его отравление и призвали Москву разъяснить ситуацию.

Навальный снова заявил, что за его отравлением стоит президент России Владимир Путин.

Напомним, что Организация по запрещению химического оружия подтвердила наличие в анализах российского оппозиционера следов вещества из группы "Новичок", которые не включены в приложение к Конвенции о запрещении химического оружия.

Политика отравили 20 августа. Из России он был направлен в состоянии искусственной комы в Германию. В середине сентября Навального выписали из клиники в Берлине.

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