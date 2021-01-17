Навальный после возвращения в Россию: это власть воров и ничтожных людей, с ними нужно бороться

Юрий Сергиенко Новости России 19:58, 17.01.2021 Обновлено: 20:11, 17.01.2021

Российский оппозиционер Алексей Навальный впервые дал комментарий журналистам после своего возвращения в Россию 17 января.

Находясь в аэропорту "Шереметьево", куда он прилетел из Германии, политик выразил свое возмущение действиями властей, назвав их "ворами", которые "занимаются ерундой".

"Вопрос возвращаться или нет – не стоял. Это власть воров и ничтожных людей, которые занимаются ерундой. С ними нужно бороться. Они поставили авиационную безопасность прекрасного города ради чего? Я счастлив вернуться домой", – отметил Навальный.

Новость обновляется...

Комментировать
Новости России

Смотрите также

На чем ездят Кароль, Дорофеева и Потап: самые роскошные автомобили украинских звезд

"Внуково" о прибытии Навального: мы достойно встречали самолеты из Германии еще в 1941-м

Неудобно, когда быстро говорят на украинском. Не понимаю слова, – Алиев

В США заговорили об иностранном вмешательстве при штурме Капитолия

Новости Крымнаша. Пока не разграбят весь Крым, не успокоятся