Навальный отсудил у России в ЕСПЧ 8,5 тысяч евро
Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить оппозиционеру Алексею Навальному компенсацию в размере 8 500 евро по делу о его задержании на Болотной площади 6 мая 2012 года – в день "Марша миллионов".
Решение по иску "Навальный и Гунько против России" обнародовали на официальном сайте ЕСПЧ. Второму истцу Гунько суд назначил 7 500 евро компенсации.
Оба мужчины были задержаны в центре Москвы перед инаугурацией президента РФ Владимира Путина. В итоге участники митинга были вынуждены ночевать в отделении полиции. Кроме того, их привлекли к административной ответственности. Помимо всего, Навальный указал в иске, что правоохранитель во время задержания превысил полномочия и применил силу.
В итоге ЕСПЧ постановил, что в России нарушили права обоих истцов на свободу и неприкосновенность (статья 5 Европейской конвенции по правам человека), права на свободу собрания (статья 11), а также права на независимое судебное разбирательство (статья 6).
Что касается конкретно Навального, то суд отметил, что российское государство по отношению к нему нарушило и статью 3 (запрет пыток или унизительного обращения/наказания).
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 августа Алексею Навальному стало плохо прямо на борту самолета. Самолет экстренно сел, а политика срочно госпитализировали.
Оппозиционера доставили на лечение в Германию, в клинику Charite.
Там подтвердили, что Навальный был отравлен и впал в искусственную кому.
14 сентября немецкое правительство сообщило о том, что три независимые экспертизы, учитывая и проведенные во Франции и Швеции, подтвердили, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".
23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите".
В свою очередь американское издание New York Times заявило, что Навального якобы могли отравить дважды.