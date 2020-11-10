Навальный отсудил у России в ЕСПЧ 8,5 тысяч евро

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить оппозиционеру Алексею Навальному компенсацию в размере 8 500 евро по делу о его задержании на Болотной площади 6 мая 2012 года – в день "Марша миллионов".

Решение по иску "Навальный и Гунько против России" обнародовали на официальном сайте ЕСПЧ. Второму истцу Гунько суд назначил 7 500 евро компенсации.

Оба мужчины были задержаны в центре Москвы перед инаугурацией президента РФ Владимира Путина. В итоге участники митинга были вынуждены ночевать в отделении полиции. Кроме того, их привлекли к административной ответственности. Помимо всего, Навальный указал в иске, что правоохранитель во время задержания превысил полномочия и применил силу.

В итоге ЕСПЧ постановил, что в России нарушили права обоих истцов на свободу и неприкосновенность (статья 5 Европейской конвенции по правам человека), права на свободу собрания (статья 11), а также права на независимое судебное разбирательство (статья 6).

Что касается конкретно Навального, то суд отметил, что российское государство по отношению к нему нарушило и статью 3 (запрет пыток или унизительного обращения/наказания).

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