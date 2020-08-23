Навальный отравлен, он будет недееспособным пару месяцев, – организатор вывоза политика в Германию

Дарья Дурова Новости России 00:46, 24.08.2020

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, который находится на лечении в немецкой больнице после отравления, выживет.

Об этом немецкому изданию Bild заявил основатель организации Cinema fоr Peace, кинопродюсер Яка Бизиль. Отмечается, что именно этот фонд организовал транспортировку политика.

"Навальный переживет отравление, но на несколько месяцев будет недееспособным как политик", – цитирует издание Бизиля.

Напомним, рано утром 22 августа самолет с российским оппозиционным политиком улетел из Омска в Германию.

Немецкая полиция взяла под круглосуточную охрану госпиталь "Шарите" в Берлине, куда доставили россиянина.

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