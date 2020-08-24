Навальный отравлен, он будет недееспособным пару месяцев, – организатор вывоза политика в Германию

Выяснились новые детали о состоянии Навального.
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, который находится на лечении в немецкой больнице после отравления, выживет.
Об этом немецкому изданию Bild заявил основатель организации Cinema fоr Peace, кинопродюсер Яка Бизиль. Отмечается, что именно этот фонд организовал транспортировку политика.
"Навальный переживет отравление, но на несколько месяцев будет недееспособным как политик", – цитирует издание Бизиля.
Напомним, рано утром 22 августа самолет с российским оппозиционным политиком улетел из Омска в Германию.
Немецкая полиция взяла под круглосуточную охрану госпиталь "Шарите" в Берлине, куда доставили россиянина.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Омске (Россия) 20 августа экстренно сел самолет, на котором летел Алексей Навальный. Ему стало плохо из-за вероятного отравления.
Оппозиционера могли отравить, добавив токсины в чай. Он впал в кому и находился в реанимации.
Предварительным диагнозом было острое отравление неустановленным психодиcлептиком.
Стало известно, что перед инцидентом за россиянином была установлена слежка.
В сети появилось видео из аэропорта и самолета с Навальным.
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