Русская оппозиция опять нашла неопровержимые, железобетонные, стопроцентные доказательства того, что ФСБ - убийцы. В сто двадцать пятый раз. Если кто не в курсе, Алексей Навальный, представившись замом директора ФСБ, позвонил одному из своих киллеров, и тот ему все рассказал - как травили, как убивали, как с трусов Алексея счищали остатки "Новичка".

Радость, смех, веселье. Путин зассал, ну теперь режиму точно пз*ц, а-ха-ха, дно, как вы теперь будете выкручиваться, кровавые палачи с трусами.

Знаете, иногда мне их даже жалко. Как невинного котенка, который попал в стаю крыс. И который все требует и требует от них признания - ну ведь это же вы отгрызли мне лапу и глаза? Ну, скажите? Ну, вы же? Ну, вот доказательства. Вот отпечатки. Вот видео с камер. Вот биллинг. А вот ваши собственные слова. Ну ведь это вы же, правда, вы же? Мы же вас поймали с полисным и доказали. Вот моя лапка у вас в зубах. Почему вы отрицаете очевидное, продолжаете меня кушать и отгрызаете мне теперь вторую ногу? Это неправильно, господа. Немедленно признайтесь и подите прочь. И все заглядывает и заглядывает им в глаза...

Наконец-то они доказали самим себе то, что всем по периметру уже известно как минимум семь лет.

Совершенно неизлечимые инфантилы. Абсолютно.

Но, ок. Отлично. Была проделана фантастическая блестящая работа - действительно снимаю шляпу - добыты доказательства, выведены на чистую воду.

Итак, вы живете в государстве убийц.

Не просто жуликов и воров, а - убийц.

Отлично.

И?

Что дальше?

У них там сейчас главное открытие - оказывается, ФСБ никакое не жуткое КГБ образца тридцать седьмого, а - г*вно.

Долгий долгий вздох... Ну, что же, дети. Как мы уже привыкли это делать. Открываем вот этот текст, читаем, удивляемся:

"Глядя на акции Павленского, мне в голову каждый раз приходят одни и те же мысли. Никакого "Монстра ФСБ" не существует. Захватив власть, получив в свое распоряжение гигантские ресурсы, гигантские бюджеты, абсолютную власть, сто миллионов крайне покорного согласного и готового на все населения, зомбоящик - пропагандистскую машину, не виданную доселе человечеством - и изо всех сил стараясь в этой захваченной кгбшниками стране построить полицейское милитаризованное государоство - они не сумели даже этого.

Пытаясь построить из страны военную казарму, угрохав на это двадцать триллионов, они получили спецназовцев ГРУ - элиту армии!!! - которые в плену на первом же допросе сдают с потрохами все и вся.

Пытаясь построить из страны бараки ГУЛАГа - они получили систему ФСИН, которая отпускает из зоны Евгению Васильеву за бабки.

Пытаясь построить антитеррористический комитет - они получили ведро селитры и слово "детонатор" на лестнице в пятиэтажке в Бирюлево.

А пытаясь возродить НКВД…

Ну то есть смотрите - человек подходит к самому главному зданию в стране, к сердцу этой системы, к той самой страшной мифической Лубянке, которая в полицейском государстве, по идее, должна охраняться так, как не охраняется ничто, самого могущественного ведомства страны, способного творить что угодно и с кем угодно, сажать кого угодно, как угодно и за что угодно, ведомства, от упоминания которого у большинства жителей этой страны случается слабость в коленях, ведомства, на безопасность и жизнеобеспечение которого выделяются средства, сопоставимые с бюджетом страны средней руки, ведомства, которому, по факту, и принадлежит вся наша страна - и вот этот человек подходит к этому зданию с канистрой бензина в руке, обливает его, поджигает, спокойно фотографируется на горящем фоне и вся реакция, которую мы видем в ответ на это - одинокий несчастный дпсник с криками "держи его".

Думаю, что если бы это был не Павленский, а кто-то более организованный - не было бы и дпсника. Разбежались бы все. Как тараканы.

Они просрали, попилили и разворовали все, даже свое собственное ФСБ.

Они держатся только на страхе. Только и исключительно на страхе и покорности. Массовом страхе и массовой покорности.

Нет никакой репрессивной машины. В полицейском государстве они не смогли построить даже её.

Проблема в том, что из ста сорока миллионов человек - сто миллионов с этим согласны.

Они же его, художника, желающего их от этого страха и рабской покорности избавить - сами же в ФСБ и сдадут. Сами приволокут. Добровольно. И кнут с наручниками хозяевам обратно в зубах принесут. Репрессивная машина, в общем-то, и не нужна.

И никакой Павленский с этим ничего уже не сделает".

Долгий долгий вздох: Аркадий Бабченко, 9 ноября 2015. Пять лет назад.

Что? Опять дословно? Ну, извините.

Ваш Дед.

Ну, что, котятки милые, инфантилы розовенькие, кто опять оказался прав? Павленского даже и сдавать не пришлось, сам головой уехал в дали дальние.

Ну? И кого же мы тут с дерьмом за его тексты смешивали? Кого провокатором называли? И кто же этот тут у нас опять оказался дедулей? И кто же, напротив, шариками махал десять лет и просрал всё, что можно?

У-ти-пусеньки мои. Котятки милые. Глазки открылись, реальность увидели, молочко попили - и опять обосрались.

Вот уверен почему-то.