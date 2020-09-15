Навальный опубликовал первое фото после отравления и комы

Виктория Довгань Новости России 12:54, 15.09.2020 Обновлено: 13:20, 15.09.2020

Российский оппозиционер Алексей Навальный поделился первым фото после отравления и выхода из комы.

Снимок появился на странице политика в Instagram 15 сентября. Рядом с ним, судя по всему, запечатлены близкие люди.

Первое фото Навального после комы.
Instagram Алексея Навального

"Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс. Рекомендую", – написал Навальный.

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