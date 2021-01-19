Навальный опубликовал фото "самого дорогого в мире" дворца Путина

Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал результаты расследования "Дворец для [Владимира] Путина", который назвал "самым дорогим в мире".

Как говорится на сайте расследователя, он расположен на берегу Черного моря в городе Геленджике Краснодарского края и имеет площадь 17 691 кв. м. Около 7 тыс. гектаров земли вокруг дворца принадлежит Федеральной службе безопасности России, уточнил оппозиционный политик (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Самый секретный и охраняемый объект в России, без преувеличения. Это не загородный дом, не дача, не резиденция – это целый город, а скорее королевство. Здесь неприступные заборы, свой порт, собственная охрана, церковь, свой пропускной режим, бесполетная зона и даже собственный погранпункт. Это прямо отдельное государство внутри России. И в этом государстве есть единственный и несменяемый царь. Путин", – написал Навальный.

Дворец на карте palace.navalny.com

Дворец на снимке palace.navalny.com

Во территории построены оранжерея в 2,5 тыс. кв. м, ледовый дворец, вертолетная площадка, церковь, гигантский 80-метровый мост, чайный домик площадью 2,5 тыс. кв. м, амфитеатр (его постоянно перестраивают), несколько бытовых зданий, общежитие для персонала и здание штаба, где живут основные управляющие дворцом, уточняется в расследовании.

К пляжу можно спуститься через тоннель в горе. По информации расследователей, в нем есть специально замаскированная под гору комната с окном, из которого открывается прекрасный вид на море.

Тоннель в горе palace.navalny.com

По информации Навального, снять интерьер дворца изнутри помог один из подрядчиков, работавший на обустройстве дворца.

"Он был настолько ошеломлен и взбешен роскошеством убранства и безумными ценами на мебель, что прислал нам детальный архитектурный план этого объекта", – уточнил оппозиционер.

Вот эти планы.

Цокольный этаж palace.navalny.com

План первого этажа palace.navalny.com

План второго этажа palace.navalny.com

На цокольном этаже расположены спа-зона, массажная, косметологический кабинет, спа-капсула, парикмахерская. Для водных процедур есть огромный бассейн, сауны, хамамы, купели и чаши для купания.

Бассейн palace.navalny.com

Также тут есть десятки подсобных помещений: комнаты для персонала – врачей, управляющих, поваров, гардеробные для официантов, мясорыбный цех, овощной цех, цех выпечки, цех обработки яиц. Кроме того, имеется "склад грязи" в 18 кв. М, "коктейль-холл", откуда можно попасть либо в домашний кинотеатр, либо в дегустационную комнату и винный погреб.

На первом этаже расположены также "читальня" и "музыкальная гостиная".

На втором этаже есть многочисленные гостевые и хозяйская спальни, зимний сад, несколько комнат для отдыха.

В 2011 году в интернете появилось несколько снимков интерьеров дворца, сделанных рабочими. Расследователи сравнили их с имеющимися фотографиями, чтобы убедиться, что это не фальшивка, пишет Навальный.

К примеру, удалось распознать мебель суперэксклюзивного итальянского мебельного дома Citterio Atena. Также нашелся в интерьере комод фирмы Pozzoli.

Комод фирмы Pozzoli palace.navalny.com

Данные фабрики делают эксклюзивную мебель для единичных заказчиков, цены на нее очень высокие.

К примеру, самый дорогой стол во дворце Путина стоит около 4,2 млн рублей.

Стол во дворце palace.navalny.com

Есть в интерьере диваны по цене от 1,4 до 2 млн рублей. Всего же их во дворце 47 штук.

Диван во дворце palace.navalny.com

Театр во дворце palace.navalny.com

Кальянная palace.navalny.com

Тренажерный зал palace.navalny.com

Спальня Путина palace.navalny.com

Гостиная palace.navalny.com

Еще одна гостиная palace.navalny.com

Ванная комната palace.navalny.com

Фрагменты интерьера palace.navalny.com

Фрагменты интерьера palace.navalny.com

Фрагменты интерьера palace.navalny.com

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в России мужчину оштрафовали на 40 тысяч рублей (более 15 тысяч гривен) за то, что он опубликовал в Instagram пост с шуткой о Путине.

На картинке в социальной сети было написано "Робин Пут – забирает деньги у бедных и отдает богатым".