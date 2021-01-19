Навальный опубликовал фото "самого дорогого в мире" дворца Путина

Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал результаты расследования "Дворец для [Владимира] Путина", который назвал "самым дорогим в мире".

Как говорится на сайте расследователя, он расположен он на берегу Черного моря в городе Геленджике Краснодарского края и имеет площадь 17 691 кв. м. Около 7 тыс. гектаров земли вокруг дворца принадлежит Федеральной службе безопасности России, уточнил оппозиционный политик (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Самый секретный и охраняемый объект в России, без преувеличения. Это не загородный дом, не дача, не резиденция – это целый город, а скорее королевство. Здесь неприступные заборы, свой порт, собственная охрана, церковь, свой пропускной режим, бесполетная зона и даже собственный погранпункт. Это прямо отдельное государство внутри России. И в этом государстве есть единственный и несменяемый царь. Путин", – написал Навальный.

Во территории построены оранжерея в 2,5 тыс. кв. м, ледовый дворец, вертолетная площадка, церковь, гигантский 80-метровый мост, чайный домик площадью 2,5 тыс. кв. м, амфитеатр (его постоянно перестраивают), несколько бытовых зданий, общежитие для персонала и здание штаба, где живут основные управляющие дворцом, уточняется в расследовании.

К пляжу можно спуститься через тоннель в горе. По информации расследователей, в нем есть специально замаскированная под гору комната с окном, из которого открывается прекрасный вид на море.

По информации Навального, снять интерьер дворца изнутри помог один из подрядчиков, работавший на обустройстве дворца.

"Он был настолько ошеломлен и взбешен роскошеством убранства и безумными ценами на мебель, что прислал нам детальный архитектурный план этого объекта", – уточнил оппозиционер.

Вот эти планы.

На цокольном этаже расположены спа-зона, массажная, косметологический кабинет, спа-капсула, парикмахерская. Для водных процедур есть огромный бассейн, сауны, хамамы, купели и чаши для купания.

Также тут есть десятки подсобных помещений: комнаты для персонала – врачей, управляющих, поваров, гардеробные для официантов, мясорыбный цех, овощной цех, цех выпечки, цех обработки яиц. Кроме того, имеется "склад грязи" в 18 кв. М, "коктейль-холл", откуда можно попасть либо в домашний кинотеатр, либо в дегустационную комнату и винный погреб.

На первом этаже расположены также "читальня" и "музыкальная гостиная".

На втором этаже есть многочисленные гостевые и хозяйская спальни, зимний сад, несколько комнат для отдыха.

В 2011 году в интернете появилось несколько снимков интерьеров дворца, сделанных рабочими. Расследователи сравнили их с имеющимися фотографиями, чтобы убедиться, что это не фальшивка, пишет Навальный.

К примеру, удалось распознать мебель суперэксклюзивного итальянского мебельного дома Citterio Atena. Также нашелся в интерьере комод фирмы Pozzoli.

Данные фабрики делают эксклюзивную мебель для единичных заказчиков, цены на нее очень высокие.

К примеру, самый дорогой стол во дворце Путина стоит около 4,2 млн рублей.

Есть в интерьере диваны по цене от 1,4 до 2 млн рублей. Всего же их во дворце 47 штук.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в России мужчину оштрафовали на 40 тысяч рублей (более 15 тысяч гривен) за то, что он опубликовал в Instagram пост с шуткой о Путине.

На картинке в социальной сети было написано "Робин Пут – забирает деньги у бедных и отдает богатым".