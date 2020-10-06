Навальный объяснил, почему считает отравление "заказом" Путина

Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что уверен в том, что его отравление было организовано с подачи президента РФ Владимира Путина.

В интервью для YouTube-канала журналиста Юрия Дудя политик отметил, что его мнение основано на стечении целого ряда обстоятельств (чтобы помотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Моя версия заключается в том, что это сделали сотрудники либо ФСБ, либо СВР по указанию, безусловно, Путина. Давайте разложим это на элементы. Можно ли купить "Новичок" в супермаркете? Можно ли купить или сварить в химлаборатории? Это бинарное химическое оружие, невозможно это сделать. Это должна быть довольно сложна химическая лаборатория. И, кроме того, его нужно уметь применить. Вот совокупность факторов: во-первых, этот "Новичок", во-вторых, все, что произошло в Омске", – объяснил Навальный.

Оппозиционер также добавил, что его крайне смутило поведение чиновников и медиков в Омске, которые специально сформировали комиссию с целью доказать, что больной не транспортабелен для лечения в Германии.

Еще один подозрительный момент, по его словам, – это персональное вранье Путина о том, что Навальный якобы симулировал и сам себя отравил.

"Совокупность этих факторов указывает нам. У нас нет с тобой видео, где Путин сучит ногами и кричит: "Убейте его! Он обижает мою "Единую Россию" и разговаривает о моих деньгах". Такого нет, конечно, но два человека могли. Бортников из ФСБ и Нарышкин из СВР могли написать: "Применить активные мероприятия и сварить "коктейль №9". И приказ им о применении "коктейля №9" в отношении гражданина России не может отдать кто-то, кроме Путина", – уверен Навальный.

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