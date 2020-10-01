Навальный обвинил Путина в отравлении: в Кремле "заметили" след ЦРУ

Российский оппозиционер Алексей Навальный считает, что к его отравлению причастен лично президент РФ Владимир Путин.

Как заявил Навальный в интервью Der Spiegel, другие версии он даже не рассматривает.

"Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, и у меня нет других версий произошедшего", – сказал он.

Политик также подтвердил, что после курса лечения в Германии вернется в Россию.

"Моя работа сейчас – оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!" – подчеркнул Навальный.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин ответил Навальному, заявив что Путин на самом деле спас оппозиционеру жизнь.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что высказывания оппозиционера являются оскорбительными, безосновательными и недопустимыми.

По его словам, с Навальным работают западные спецслужбы. "Действительно, есть такая информация, я даже могу сказать конкретно – с ним работают специалисты ЦРУ США в эти дни", – утверждает Песков.

Позднее на официальном сайте Навального появилось сообщение о подаче иска в суд на Пескова за слова о работе политика на ЦРУ.

"Я крайне редко подаю в суд на пропагандистов,.. однако здесь прямое утверждение от госчиновника... Если у органов государственной власти, от лица которых говорит Песков, есть доказательства той чуши, которую он несет, то это вопрос государственной безопасности России, и я требую опубликовать эти доказательства", – отметил Навальный.

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