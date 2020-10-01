Навальный обвинил лично Путина в его отравлении
Навальный заявил, что кроме причастности Путина, других версий у него нет
Политик подтвердил, что после курса лечения в Германии вернется в Россию
Российский оппозиционер Алексей Навальный считает, что к его отравлению причастен лично президент РФ Владимир Путин.
Как заявил Навальный в интервью Der Spiegel, другие версии он даже не рассматривает.
"Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, и у меня нет других версий произошедшего", – сказал он.
Политик также подтвердил, что после курса лечения в Германии вернется в Россию.
"Моя работа сейчас – оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!" – подчеркнул Навальный.
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 августа Алексею Навальному стало плохо прямо на борту самолета. Самолет экстренно сел, а политика срочно госпитализировали.
Оппозиционера доставили на лечение в Германию, в клинику Charite.
Там подтвердили, что Навальный был отравлен и впал в искусственную кому.
14 сентября немецкое правительство сообщило о том, что три независимые экспертизы, учитывая и проведенные во Франции и Швеции, подтвердили, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".
В тот же день во время телефонной беседы президент Франции Эммануэль Макрон также заявил главе РФ Владимиру Путину, что у него есть доказательства того, что оппозиционера Навального отравили "Новичком".
15 сентября Алексей Навальный поделился первым фото после отравления и выхода из комы.
17 сентября опубликовали видео из номера гостиницы в России, где могли отравить Навального.