Навальный обвинил лично Путина в его отравлении

Российский оппозиционер Алексей Навальный считает, что к его отравлению причастен лично президент РФ Владимир Путин.

Как заявил Навальный в интервью Der Spiegel, другие версии он даже не рассматривает.

"Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, и у меня нет других версий произошедшего", – сказал он.

Политик также подтвердил, что после курса лечения в Германии вернется в Россию.

"Моя работа сейчас – оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!" – подчеркнул Навальный.

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