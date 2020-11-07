Навальный – об обысках в ФБК: 'дармоеды' вынесли все оборудование и украли деньги у сотрудника. Видео

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что силовики во время обысков в Фонде борьбы с коррупцией 5 ноября вынесли все оборудование и украли у одного из сотрудников деньги.

На своей странице в Facebook он назвал их "дармоедами", которым россияне платят зарплату (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Посмотрите на этих дармоедов – вы платите им зарплату. За ваш счет у них увеличенный отпуск. Они выйдут на досрочную пенсию (которую оплатите вы) и будут еще требовать себе дополнительных льгот и верещать, что они были на государственной службе и приносили пользу", – отметил политик.

По его словам, рейды в ФБК показали "полнейшую деградацию системы до самого низа".

"Вынесли – лучше сказать "украли" – абсолютно все. Компьютеры, телефоны, камеры, световое и звуковое оборудование. Музыкальную колонку объявили "носителем информации" и стащили. В конце концов, они просто лазили по сумкам в офисе и украли деньги. У сотрудника Навальный LIVE в сумке лежали 17 тысяч на оплату квартиры – вынули. Представляете себе, "правоохранители". Приходят с удостоверениями, в масках, блокируют офис, не пускают адвокатов и начинают шариться по сумкам, как обычные воришки", – отметил Навальный.

(Видео – Instagram Алексея Навального)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Навальный назвал российскую власть – "сборищем оккупантов". Он также пояснил, что президент РФ Владимир Путин и правительство – это не Россия.