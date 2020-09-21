Навальный о выходе из комы: никого не узнаю, не понимаю, что происходит

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который лечится после отравления в берлинской клинике "Шарите", опубликовал в соцсети новый пост, в котором рассказал о том, как сложно выходил из комы.

Пост на своей странице в Instagram, он посвятил жене Юлии, которая находилась рядом. Навальный рассказал, что долго не понимал, что происходит, никого не узнавал и даже не знал, как разговаривать.

"И все мое времяпрепровождение заключается в том, что я жду, когда придет она. Кто она – неясно. Как она выглядит – тоже не знаю. Даже если мне удается разглядеть что-то расфокусированным взглядом, то я просто не в состоянии запомнить картинку. Но она другая, мне это понятно, поэтому я все время лежу и ее жду. Она приходит и становится главной в палате. Она очень удобно поправляет мне подушку. У нее нет тихого сочувственного тона. Она говорит весело и смеётся. Она рассказывает мне что-то. Когда она рядом, идиотские галлюцинации отступают. С ней очень хорошо. Потом она уходит, мне становится грустно, и я снова начинаю ее ждать", – написал Навальный.

Он объяснил, что улавливав тембр голоса жены Юлии, мозг выделял дофамины, и ему "становилось легче".

"Каждый приход становился буквально лечебным, а эффект ожидания усиливал дофаминовое вознаграждение. Но как бы ни звучало классное научно-медицинское объяснение, теперь я точно знаю просто на своём опыте: любовь исцеляет и возвращает к жизни. Юля, ты меня спасла, и пусть это впишут в учебники по нейробиологии", – поделился оппозиционер.

Кроме того, Навальный потребовал от российских правоохранительных органов вернуть ему изъятую в Омске одежду. Ее якобы забрали в рамках доследственной проверки, а она не может продолжаться дольше, чем 30 суток. По мнению политика, это время было использовано, чтобы "прятать эту важнейшую улику".

"С учетом того, что на моем теле "Новичок" был обнаружен, и контактный способ заражения весьма вероятен, моя одежда – очень важный вещдок", – написал Навальный

Напомним, 19 сентября стало известно, что Навальный пошел на поправку и даже встал с постели и начал понемногу ходить.

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