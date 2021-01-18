Арестованный Навальный назвал Путина жабой и призвал россиян выходить на улицы. Видео

Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого арестовали в РФ, призвал людей в стране выходить на уличные митинги.

Об этом говорится в его обращении, размещенном в сети. Он отметил, что "бункерная жаба" (президент РФ Владимир Путин. – Ред.) боится народных протестов.

"Чего боится эта жаба, сидящая на трубе? Чего боятся эти бункерные воры? Вы и сами знаете – выхода людей на улицы. Не бойтесь, выходите на улицы. Выходите не за меня, выходите за себя и свое будущее", – обратился Навальный.

Он еще раз обвинил Путина и его окружение в коррупции, назвав их бандитами.

"Банда воров, которая 20 лет грабит страну, сказала мне, а в моем лице всем, кто отказывается молчать: "Мы тебя пытались убить, ты не умер, оскорбил нас этим, мы за это тебя посадим". Сейчас придет женщина, изображающая, что она судья, отправит меня под арест, понимая, что это незаконно", – говорил оппозиционер.

Навальный отметил, что российские власти трусливо организовали судебный процесс в здании органов внутренних дел, чтобы туда никого не пустили.

"Они же боятся, поэтому и делают тайно и срочно. Они боятся вас, тех людей, кто может перестать молчать и осознать свою силу… Я вас призываю не молчите, сопротивляйтесь, выходите не улицы. Никто кроме нас самих нас не защитит. Если мы чего-то захотим, мы этого добьемся", – резюмировал он.

В штабе Навального отметили, что они начинают подготовку к массовым протестам по всей стране на 23 января.

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Как сообщал OBOZREVATEL, российский оппозиционер Алексей Навальный вернулся из Германии в Россию спустя более четырех месяцев отсутствия. В аэропорту его задержали.

18 января суд в подмосковных Химках арестовал оппозиционера Алексея Навального на 30 суток.