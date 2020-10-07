Навальный назвал Путина и Ко сборищем оккупантов

Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что считает власть в России сборищем оккупантов.

Так, в интервью изданию BBC он отметил, что президент РФ Владимир Путин и правительство страны – это не Россия.

"Давайте не будем говорить слово "Россия", потому что я – это Россия, и другие люди – это Россия. Мария Захарова, Путин и доктор Мясников – это никакая не Россия, это просто сборище оккупантов. И они используют каждый раз очень понятную стратегию – начинают выдвигать миллион самых версий: диабет, перепил алкоголя", – отметил он.

Навальный рассказал, что только он очнулся, то в сети начали появляться версии что он якобы "перепил самогона в Кафтанчиково".

"Когда я уже пришел в себя, все постоянно шутили со мной о каком-то Кафтанчиково. Я им говорю: какое Кафтанчиково, что за Кафтанчиково? Оказывается, это какой-то населенный пункт, где я купался, и в первый день версия, что я в Кафтанчиково перепил самогона. Я даже не знал, что существует такой населенный пункт. Лучшая защита – это нападение, и сейчас зачем-то идет тема, нужна кровь Навального – причем они просят не у меня эту кровь, а почему-то у Ангелы Меркель", – заметил Навальный.

Он отметил, что по факту его отравления должно быть открыто уголовное производство.

"Поэтому любой разговор я хочу начать с того, что должно быть возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство политического деятеля, которым я себя считаю – как бы кто не пытался рассказать, что я таковым не является. И в рамках возбужденного уголовного дела можно о чем-то разговаривать. Они говорят, что уголовного дела нет, отравления нет, доследственную проверку завершили. То есть для чего это все нужно?" – сказал он.

Оппозиционер подчеркнул, что политизируют дело о его отравлении именно чиновники РФ.

"Меня не интересует этот странный и явно политический процесс. Они постоянно говорят о "политизации дела Навального", но политизируют дело Навального именно должностные лица РФ", – отметил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Навальный заявил, что уверен в том, что его отравление было организовано с подачи президента РФ Владимира Путина.