Навальный находится в полиции: Украина готовит обращение по его задержанию в ПАСЕ

Российский оппозиционер Алексей Навальный, задержанный по возвращении из Германии, находится в одном из полицейских отделений города Химки в Московской области.

Об этом написал руководитель региональной сети его штабов Леонид Волков в Telegram-канале. В то же время Украина собирается поставить вопрос об отравлении и задержании политика из РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

По словам соратника Навального, его адвоката к нему силовики не пустили, хотя и пообещали сделать это в 9 утра 18 января.

Перед тем Волков призвал сторонников главного российского оппозиционера организовать дежурство под участком, "чтобы быть уверенными, что его не отвезут куда-то еще ночью".

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади в Twitter добавил, что Навальный находится во 2 отделе УВД Химк по проспекту Мира, 23А.

"Меня, защитника с нотариальной доверенностью, к нему не пускают, говорят, он спит. На закон, конечно же, не ссылаются. Подал заявление о допуске", – написал он.

Юрист Гимади написал заявление в полиции на допуск к Навальному Twitter Vyacheslav Gimadi

Известно, что во вторник, 19 января, Алексей Навальный должен был выступить с обращением в комитете ПАСЕ по правовым вопросам. Как сообщила руководитель украинской делегации Мария Мезенцева, смотря на его задержание в Москве, дальнейшее пребывание в СИЗО и назначенный на 29 января суд, политик вряд ли сможет принять участие в мероприятии.

Скриншот сообщения Telegram Leonid Volkov

"Наша делегация будет использовать все возможные инструменты, которые предусматривает регламент для дальнейших шагов по обсуждению (urgent debates) и обжалованию полномочий РФ, основываясь в том числе и на этих событиях", – анонсировала она в Facebook обращение делегации Украины в ПАСЕ по Навальному.

Мезенцева напомнила, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге обязал Россию выплатить российскому оппозиционному политику и основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному более 22 тысяч евро.

Скриншот Facebook Марии Мезенцевой

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