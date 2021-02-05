Навальный может выйти из колонии президентом, – Яковенко

Шансы российского оппозиционера Алексея Навального стать президентом РФ существенно повысились после возвращения в страну, осуждения и заключения.

Такое мнение в блиц-интервью OBOZREVATEL высказал российский журналист и оппозиционер Игорь Яковенко. "В России шансов стать президентом у политэмигранта нет. Шансы у человека, который выходит из тюрьмы на волне протестов – есть", – подчеркнул он.

"Навальный считает себя политиком. И я думаю, что он не ошибается. Продолжать политическую деятельность в России в нынешних условиях, находясь в эмиграции, означает резко уменьшать свою политическую капитализацию", – сказал оппозиционер.

По его словам, у Навального был выбор: либо медленная политическая смерть, либо тюрьма и перспектива дальнейшей политической карьеры.

В этом контексте Яковенко привел пример российских оппозиционеров, которые предпочли эмиграцию и понесли политические потери.

"Я уважительно отношусь к Гарри Каспарову, к Михаилу Ходорковскому. Это люди, которые имели определенные намерения в отношении влияния на политическую ситуацию в России. Но их влияние, когда они находятся за рубежом, неизмеримо меньше, чем если бы они находились в России", – сказал журналист.

Отвечая на вопрос, какое влияние Навальный может оказывать, находясь в колонии, он сказал: "Примерно такое же, как у Нельсона Манделы, который долгие годы сидел в тюрьме, а потом вышел и стал президентом своей страны. В этом смысле позиция Навального абсолютно рациональна и оправдана", – подытожил он.

Полную версию интервью с Игорем Яковенко читайте здесь.

Как писал OBOZREVATEL, 2 февраля Московский суд приговорил Алексея Навального к 3,5 годам тюремного заключения и штрафу. Поскольку ранее Навальный находился под домашним арестом, он должен провести в колонии 2 года и 8 месяцев.