Навальный из Берлина потроллил Путина и улетел в Москву на самолете "Победы". Фото и видео

Самолет авиакомпании "Победа" вылетел из Германии в Москву с российским оппозиционером Алексеем Навальным на борту. Время полета составит 2 часа 25 минут.

Как сообщает Bild, Алексей и Юлия Навальная сами не регистрировались на рейс, их регистрировали трое сотрудников федеральной полиции. Паспорта полицейские принесли на стойку регистрации в специальном черном ящике (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Позднее Навальный с женой вышли возле аэропорта из черной Audi с мигалкой и направились на самолет. Их сопровождал еще один правительственный автомобиль и экипажи полиции.

Как только политик зашел на борт, его тут же окружили журналисты и пассажиры рейса.

Перед посадкой Навальный в своем Twitter потроллил президента РФ Владимира Путина.

"Это ужасно смешно. Путин стучит ножками в своем бункере и требует от прислужников "придумать что-то". Вот они и придумали. Прямо сейчас во "Внуково" свозят людей для "встречи Ольги Бузовой". Типа, они должны заполнить аэропорт, а больше никто не влезет", – написал он.

В другом посте оппозиционер прокомментировал то, что в аэропорту "Внуково" зал прилета международных рейсов закрыли высокой непрозрачной ширмой.

"Очевидно, что забор от коронавируса. Чтоб не пролетел", – пошутил Навальный.

Также он выложил фото, где Путин, Дмитрий Медведев и патриарх РПЦ Кирилл смотрят в небо, и подписал: "Когда с друзьями ждешь прилета самолета".

В свою очередь, руководитель социологической службы Фонда борьбы с коррупцией Анна Бирюкова опубликовала в Twitter фото с Навальным и его женой перед посадкой в самолет.

Уже на борту Навальные записали новое видео, которое разместили в Instagram. "Мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим", – сказала супруга оппозиционера.

Навальный зашел на борт самолета Скрин видео

В самолете Навального встретили журналисты и пассажиры Скрин видео

Скрин Twitter

Скрин Twitter

Скрин Twitter

Скрин Twitter

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