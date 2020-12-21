ФСБ нашла "след Запада" в разоблачении отравителя Навального
ФСБ России утверждает, что разговор оппозиционера Алексея Навального с его вероятным отравителем – военным химиком Константином Кудрявцевым – якобы является подделкой и провокацией.
Такое заявление сделал Центр общественных связей Федеральной службы безопасности страны-агрессора, передает "Интерфакс". Ведомство назвало расследование об отравлении Навального "так называемым", пытаясь убедить в его фейковости.
Российские правоохранители утверждают, что пранк оппозиционера над Кудрявцевым – это "спланированная провокация, направленная на дискредитацию ФСБ".
Кроме того, "провокацию" якобы помогли организовать и технически реализовать иностранные спецслужбы, заявили в ФСБ.
"Видеоролик с телефонным разговором является подделкой. Использование способа подмены номера абонента – известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях, позволяющий исключить возможность установки реальных участников разговора", – уверяют в ФСБ. Там также заявили, что начали проверку.
Напомним, Навальный под видом помощника экс-главы Федеральной службы безопасности РФ Николая Патрушева вынудил сотрудника ФСБ признаться в отравлении. Так, Кудрявцев рассказал, что "Новичок" наносили на трусы и штаны жертвы, а дозу яда "рассчитывали с запасом".
Добавим, украинский художник Андрей Петренко нарисовал карикатуру на президента России Владимира Путина. Рисунок был опубликован на Twitter-странице творца.
На карикатуре-гербе глава РФ изображен верхом на коне. Своим копьем он протыкает синие трусы, лежащие на полу, с надписью "Навальный".
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Омске 20 августа экстренно сел самолет, на котором летел Алексей Навальный. Ему стало плохо из-за отравления. Он впал в кому и находился в реанимации.
В сети опубликовали видео из аэропорта и самолета с Навальным. Позже выяснилось, что перед инцидентом за россиянином была установлена слежка.
Мужчину отправили на лечение в Германию, хотя сперва отпускать его не хотели. В середине сентября Навального выписали из клиники в Берлине.
Зарубежные эксперты нашли следы вещества из группы "Новичок" на бутылке с водой политика и на других его вещах.
Расследователи Bellingcat, Der Spiegel и CNN установили вероятных отравителей политика и обнародовали их имена и фото. Заявляется, что за Навальным три года следили восемь сотрудников секретного подразделения ФСБ.