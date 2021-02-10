Навальный будет губернатором "Московского княжества", – Обухов

Татьяна Гайжевская Новости России 06:45, 10.02.2021 Обновлено: 07:32, 10.02.2021

Российский оппозиционер Алексей Навальный не сможет стать президентом РФ, поскольку к тому времени, когда вопрос его участия в президентских выборах станет актуальным, Российская Федерация перестанет существовать.

Такое мнение в блиц-интервью OBOZREVATEL высказал глава Фонда "Стоп Информ Террор" (США) Герман Обухов. "Мое убеждение – не станет он никаким президентом. Может быть, он станет губернатором "Московского княжества", – заметил он.

По оценкам оппозиционера, Российскую Федерацию ждет судьба Советского Союза. РФ может распасться на несколько отдельных государств.

"Скорее всего, Россия рассыплется так же, как и Советский Союз, будет шесть, семь, восемь государств. Может быть, Навального где-то и изберут, но президентом России он вряд ли будет. Шанс один из тысячи или из миллиона", – сказал Обухов.

В этом контексте он оценил видеообращение премьер-министра Японии, обнародованное 7 февраля. В нем тот, обращаясь к России, говорил о необходимости продолжить переговоры о принадлежности четырех Курильских островов.

По мнению Обухова, территориальные претензии будут предъявляться к Кремлю и другими странами.

"Достаточно где-то потянуть – выскакивает другая проблема. Японцы никогда не успокоятся с этими островами. Сейчас начинают припоминать одно, другое, третье. Скажут еще, отдавай-ка нам Калининградскую область", – предположил оппозиционер.

Полную версию интервью с Германом Обуховым скоро читайте на OBOZREVATEL .

Как писал OBOZREVATEL, журналист и публицист Виталий Портников заявил, что война России против Украины может продолжаться десятилетиями, поскольку для Кремля украинский вопрос не решен.

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